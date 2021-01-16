Каррагер опасается эффекта от возможной победы МЮ над "Ливерпулем"
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился своими опасениями в преддверии матча "красных" против "Манчестер Юнайтед".
Каррагер чувствует, что многие люди до сих пор не воспринимают всерьез лидерство "Юнайтед" в Премьер-Лиге. Джейми видит воскресный матч возможностью для "Ливерпуля" поставить выскочек на место.
В то же время Каррагер опасается, что "Юнайтед" реально поверит в себя, если вдруг вернется с "Энфилда" с тремя очками.
"Вообще-то, я думаю, что для "Ливерпуля" этот матч важнее. Они больше чувствуют себя обязанными победить. Если "Юнайтед" наберет три очка, тогда они по-настоящему поверят, что могут выиграть лигу".
"Думаю, люди по-прежнему думают, что "Юнайтед" опустится ниже и что "Ливерпуль" все так же грозен, но если они выиграют на "Энфилде", это вызовет ударные волны внутри Премьер-Лиги".
"Это матч, в котором "Ливерпуль" должен показать, что они чемпионы и что они лучше как команда. Они должны показать такую игру, чтобы "Манчестер Юнайтед" был отброшен на свое место", — сообщил Каррагер Sky Sports.
16.01.2021 09:00
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Последние комментарии:
этот тупоголовый портовый обрыган хуйню несёт. Ливерпуль никому ничего не должен, меня больше волнует беспроигрышная серия на Энфилде, уж кому кому, но пригородной помойке мы не должны проигрывать. Ведь на стороне МЮ будут судья, ВАР, симуляции, жалобы на судью за мелкие фолы, истерики и кувыркания на поле и прочие жалкие хитрости. Всё как любят грязные скумы
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Обе забьют и первая не проиграет
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Ливерные могут соснуть т.к. Олежка приедит на большом автобусе и припаркует у ворот :)) А Решфорд сделает своё дело быстрыми контраатаками....
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