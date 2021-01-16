Каррагер опасается эффекта от возможной победы МЮ над "Ливерпулем"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился своими опасениями в преддверии матча "красных" против "Манчестер Юнайтед".

Каррагер чувствует, что многие люди до сих пор не воспринимают всерьез лидерство "Юнайтед" в Премьер-Лиге. Джейми видит воскресный матч возможностью для "Ливерпуля" поставить выскочек на место.



В то же время Каррагер опасается, что "Юнайтед" реально поверит в себя, если вдруг вернется с "Энфилда" с тремя очками.



"Вообще-то, я думаю, что для "Ливерпуля" этот матч важнее. Они больше чувствуют себя обязанными победить. Если "Юнайтед" наберет три очка, тогда они по-настоящему поверят, что могут выиграть лигу".



"Думаю, люди по-прежнему думают, что "Юнайтед" опустится ниже и что "Ливерпуль" все так же грозен, но если они выиграют на "Энфилде", это вызовет ударные волны внутри Премьер-Лиги".



"Это матч, в котором "Ливерпуль" должен показать, что они чемпионы и что они лучше как команда. Они должны показать такую игру, чтобы "Манчестер Юнайтед" был отброшен на свое место", — сообщил Каррагер Sky Sports.