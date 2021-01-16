Сильвестр не считает "Сити" претендентом на титул

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Микаэль Сильвестр назвал три команды, которые разыграют титул Премьер-Лиги в нынешнем сезоне, не включив в этот список "Манчестер Сити".

По мнению Сильвестра, конкуренцию "Юнайтед" и "Ливерпулю", которые встречаются на "Энфилде" в ближайший уикенд, сможет составить только "Лестер". Микаэль рад, что "красные дьяволы" после долгого перерыва реально претендуют на чемпионство.



"На мой взгляд, в чемпионской гонке этого года только три команды: "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", а также я собираюсь назвать здесь "Лестер".



"Это сезон с открытой борьбой, и хорошо, что "Манчестер Юнайтед" участвует в гонке, а не играет в догонялки и наблюдает издалека".



"Теперь лишь важно удержать лидерство. На данной стадии кампании они в очень приятной позиции", — сообщил Сильвестр Ladbrokers.