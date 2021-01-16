Фергюсон рассказал правду, почему МЮ не купил Хендерсона

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон рассказал правду о несостоявшемся переходе Джордана Хендерсона, нынешнего капитана Ливерпуля", к "красным дьяволам".

Ярко проявив себя в "Сандерленде", в 2011 году по сделке стоимостью 20 миллионов фунтов Хендерсон перешел в "Ливерпуль", где вырос в игрока топ-уровня и привел "красных" к победам в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге.



Тогда, в 2011 году, Хендерсоном интересовался и "Юнайтед", но "дьяволов" смутила манера бега перспективного полузащитника.



Сейчас сэр Алекс жалеет, что пошел на поводу у своих сотрудников, которые внушили ему оказавшиеся ложными опасения насчет склонности Джордана к травмам.



"Брендан Роджерс однажды раскритиковал меня за мое суждение насчет Джордана. Правда в том, что мы были готовы сделать предложение "Сандерленду" о его покупке. Я даже разговаривал со Стивом Брюсом".



"Наш скаутский и медицинский департаменты не были довольны его манерой бега. Они говорили, что он может быть подвержен травмам. Мне требовалась уверенность, что игроки всегда будут в строю".



"Однако мы обожали Джордана как игрока. Теперь он это подтвердил. Все эти истории, которые я слышал о нем, говорят мне, что я упустил очень хорошего человека", — цитирует Фергюсона Daily Mirror.