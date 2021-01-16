Матип возобновил тренировки перед матчем с "Юнайтед"
Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип возобновил тренировки в преддверии воскресного матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".
Матип пропустил три последних матча своего клуба из-за травмы приводящей мышцы бедра, и главный тренер "красных" Юрген Клопп, выступая перед прессой в пятницу, поставил под вопрос появление Жоэля на поле "Энфилда" в воскресенье.
"Жоэль близок, но есть ли смысл сразу бросать его в бой после одной или двух тренировок, которых он пока не провел? Возможно, он присоединится к нам сегодня и завтра".
"Я не знаю, примет ли он участие в матче. Мы должны посмотреть, как он тренируется, а там решим", — говорил Клопп.
Как сообщает Liverpool Echo, Матип резко повысил свои шансы на участие в матче против лидера Премьер-Лиги, присоединившись к команде во время дневной тренировки в пятницу.
Если Клопп все-таки не станет рисковать 29-летним камерунцем, то партнера для Фабиньо по центру обороны ему придется выбирать из Риса Уильямса, Натаниэля Филлипса и Джордана Хендерсона.
16.01.2021 06:00
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