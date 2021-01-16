19-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 16 января, пятью поединками стартует 19-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — ВЕСТ БРОМВИЧ 15:30 Онлайн-трансляция



"Вулверхэмптон" резко сбавил обороты после потери Рауля Хименеса и из восьми последних матчей Премьер-Лиги выиграл только один, потерпев пять поражений. Главный тренер "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс все еще находится в поисках своей первой победы на новом месте работы, пока дважды сыграв вничью и трижды уступив. "Волки" одержали только одну победу в восьми последних встречах с "дроздами" с учетом всех соревнований.



Игроки "Вулверхэмптона" Вилли Болли и Адама Траоре возобновили тренировки в преддверии дерби. Педру Нету под вопросом. Хименес все еще восстанавливается после операции на черепе.



"Вест Бромвич" готов устроить дебют для купленного у "Вест Хэма" Роберта Снодграсса. Конор Галлахер дисквалифицирован. Хэл Робсон-Кану едва возобновил тренировки, и Эллардайс едва ли будет им рисковать.



ВЕСТ ХЭМ — БЕРНЛИ 18:00 Онлайн-трансляция



Свое единственное поражение в семи последних домашних матчах Премьер-Лиги "Вест Хэм" потерпел от "Манчестер Юнайтед". От МЮ на текущей неделе пострадал и "Бернли", хотя показал относительно неплохой футбол. "Бордовые" выиграли все три последних встречи с "молотобойцами", не пропустив ни одного гола.



Голкиперу "Вест Хэма" Лукашу Фабиански предстоит фитнес-тест в связи с растяжением мышцы беда. Фабиан Бальбуэна на карантине.



Крайний защитник "Бернли" Чарли Тэйлор, который не играл с МЮ, под вопросом, но остальные игроки в строю.



ЛИДС — БРАЙТОН 18:00 Онлайн-трансляция



"Лидс" начал 2021 год с поражений от "Тоттенхэма" и "Кроули" с одинаковым счетом 3:0, а если уступит еще раз, то повторит свой антирекорд при Марсело Бьелсе. "Брайтон" не знает побед уже девять матчей Премьер-Лиги кряду, и это худшая серия такого рода в дивизионе из продолжающихся. "Белые" проиграли четыре из девяти последних встреч с "чайками" в рамках чемпионата.



Полузащитник "Лидса" Калвин Филлипс дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек. Тайлер Робертс оправился после болезни. Диего Льоренте залечил повреждение.



Полузащитник "Брайтона" Ив Биссума снова доступен после дисквалификации. Стивен Альсате вернулся в строй после болезни. Шестеро игроков все еще отсутствуют, включая Данни Уэлбека.



ФУЛХЭМ — ЧЕЛСИ 20:30 Онлайн-трансляция



Все пять своих матчей в Премьер-Лиге "Фулхэм" свел вничью, причем здесь были ничейные результаты против "Ливерпуля" и "Тоттенхэма". Однако "Челси", проигравший четыре из последних шести поединков чемпионата, не готов довольствоваться всего одним очком. "Дачники" ни разу не выиграли в 19 последних встречах с "синими" во всех соревнованиях, потерпев 12 поражений.



Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович вернулся к легким тренировкам. Марио Лемина и Том Кэрни недоступны.



Защитники "Челси" Андреас Кристенсен и Рис Джеймс решили свои проблемы со здоровьем. Нголо Канте дисквалифицирован.



ЛЕСТЕР — САУТГЕМПТОН 23:00



"Лестер" плохо выступает на "Кинг Пауэр" в этом сезоне, проиграв четыре из восьми домашних матчей — как и за весь предыдущий. "Саутгемптон" находится на пороге клубного рекорда из семи подряд выездных поединков без поражений в рамках высшего дивизиона. Во всех четырех предыдущих встречах этих соперников в Премьер-Лиге побеждала та команда, которая выступала гостями.



Из лазарета "Лестера" возвращаются Рикарду Перейра, Джеймс Мэддисон, Дженгиз Ундер и Джейми Варди. Деннис Прат пропустит три месяца с травмой задней поверхности бедра.



Нападающий "Саутгемптона" Данни Ингс заразился коронавирусом и не сыграет, но Алекс Маккарти и Че Адамс готовы выйти на поле. Сразу несколько игроков, включая Янника Вестергора, Ориоля Ромелу и Муссу Дженепо, под вопросом.