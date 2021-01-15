Скоулз советует "Юнайтед" купить Фофана

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз посоветовал своему бывшему клубу купить защитника "Лестера" Весле Фофана.

Летом 2019 "Юнайтед" обновил мировой рекорд по стоимости защитника, заплатив "Лестеру" 80 миллионов фунтов за Харри Магуайра.



С тех пор Оле Гуннар Сульшер находится в поисках идеального партнера для Магуайра в центре обороны, и Скоулз предлагает главному тренеру "красных дьяволов" вновь обратиться к "лисам".



"Когда мы становились чемпионами, то многие свои победы в гостях у "Ливерпуля" одерживали со счетом 1:0 или 2:1, причем 80 минут нам приходилось терпеть".



"Нужно понимать, что, играя против больших команд, у тебя могут быть дни, когда ты не доминируешь в матче и должен сражаться, чтобы остаться в игре".



"Я беспокоюсь за четверку защитников "Юнайтед". Если говорить о флангах, то Аарон Ван-Биссака — это только оборона, что нормально для матч против "Ливерпуля", но я не уверен, что Люк Шоу дает команде".



"В центре Оле все еще должен найти лучшего партнера для Харри Магуайра. У Эрика Байи есть скорость, но он суетлив и получает слишком много травм".



"Виктор Линделф лучше подходит для этой роли, и кажется, что именно он является наиболее предпочтительным вариантом Оле, но даже он не до конца убедителен".



"Будь я Оле и имей возможность купить защитника в этом месяце, я бы обратился насчет Весле Фофана из "Лестера". Ему только 20, но он выступает выдающимся образом, и у него есть потенциал достичь такого уровня, как он только пожелает".



"Юнайтед" нормально играет в обороне в этом сезоне, но они уязвимы против больших команд, и это еще одна проблема, которую им нужно решить", — сообщил Скоулз ESPN.