Виллиан не может объяснить свою плохую форму

Вингер "Арсенала" Виллиан признал, что он далек от своей лучшей формы, но пообещал не опускать руки.

Перебравшись на "Эмирейтс" свободным агентом в летнее трансферное окно, 32-летний бразилец получил роскошный контракт на три года с зарплатой в 250 тысяч фунтов в неделю.



Однако Виллиан настолько слабо проводит этот сезон, что даже потерял место в стартовом составе команды Микеля Артеты.



Экс-игрок "Анжи" затрудняется объяснить, что с ним происходит, одновременно отвергая предположения, что он не хочет стараться.



"Если честно, иногда тебе сложно объяснить некоторые вещи. Свой первый матч, против "Фулхэма", я провел отлично. Я отдал две результативные передачи и чувствовал, что показал хорошую игру. А дальше.... Я не знаю".



"Я всегда стараюсь изо всех сил, но иногда выходит не так, как ты того хочешь. Следует сказать, что это часть футбола, часть жизни. Иногда у тебя бывают хорошие моменты, иногда — плохие, и это должно становиться уроком тебе".



"Я знаю, что прямо сейчас я далек от своей лучшей формы, однако я настроен упорно работать, чтобы изменить это", — цитирует Виллиана Evening News.