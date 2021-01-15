Тирни избежал серьезной травмы

Микель Артета и Киран Тирни Защитник "Арсенала" Киран Тирни избежал серьезной травмы и даже может сыграть против "Ньюкасла" в понедельник.

В этом сезоне Тирни стал важнейшим игроком для "Арсенала", что хорошо продемонстрировало отсутствие Кирана в безголевом матче против "Кристал Пэлас" накануне.

Отсутствие Тирни было вызвано травмой мышечного характера, и главный тренер "канониров" Микель Артета, давая пресс-конференцию в пятницу, лишь смог сказать, что его клуб все еще ожидает результатов углубленного обследования.

Как сообщает Football.London, сейчас эти результаты пришли — с 23-летним шотландцем, который забил один гол и отдал три результативные передачи в своих трех последних матчах Премьер-Лиги, ничего страшного не случилось.

Тирни возобновит тренировки со дня на день и надеется выйти на поле "Эмирейтс" в понедельник вечером.

А вот защитнику Пабло Мари придется пропустит несколько ближайших матчей с травмой икроножной мышцы. К счастью, его готов заменить переболевший коронавирусом Габриэль.


Метки Арсенал, Мари, Тирни, травмы

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. wwwxxx 15.01.2021 21:39 # wwwxxx
    Естественно Трипьер отсутствовал против Пэлас, ведь он в Атлетико))))))))

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  2. hunter022 15.01.2021 21:30 # hunter022
    Причём тут Триппьер?

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