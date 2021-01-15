Защитник "Арсенала" Киран Тирни избежал серьезной травмы и даже может сыграть против "Ньюкасла" в понедельник.

В этом сезоне Тирни стал важнейшим игроком для "Арсенала", что хорошо продемонстрировало отсутствие Кирана в безголевом матче против "Кристал Пэлас" накануне.



Отсутствие Тирни было вызвано травмой мышечного характера, и главный тренер "канониров" Микель Артета, давая пресс-конференцию в пятницу, лишь смог сказать, что его клуб все еще ожидает результатов углубленного обследования.



Как сообщает Football.London, сейчас эти результаты пришли — с 23-летним шотландцем, который забил один гол и отдал три результативные передачи в своих трех последних матчах Премьер-Лиги, ничего страшного не случилось.



Тирни возобновит тренировки со дня на день и надеется выйти на поле "Эмирейтс" в понедельник вечером.



А вот защитнику Пабло Мари придется пропустит несколько ближайших матчей с травмой икроножной мышцы. К счастью, его готов заменить переболевший коронавирусом Габриэль.