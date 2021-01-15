"Тоттенхэм" не обсуждал судьбу Бэйла

Гарет Бэйл Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что его клуб не обсуждал дальнейшую судьбу вингера Гарета Бэйла, взятого на этот сезон в аренду у "Реала".

Пока Бэйл отметился только одним появлением в стартовом составе "шпор" в рамках Премьер-Лиги, и на текущей неделе издание The Times сообщило, что лондонский клуб уже решил вернуть Гарета в Мадрид по окончании сезона, несмотря на опцию продления аренды на следующий год.

Однако в реальности никакого решения пока не принято, никаких переговоров не велось.

"Мы ни секунды не обсуждали это".

"Он прибыл к нам травмированным и, кажется, был травмирован первый месяц. Матчи Лиги Европы помогли ему набрать форму".

"Групповая стадия Лиги Европы — это не тот уровень, что Премьер-Лига. Плей-офф Лиги Европы — другой разговор, но на групповой стадии матчи играются с невысокой интенсивностью".

"В Премьер-Лиге он сыграл не так много минут, а затем против "Стоука" (в Кубке Лиги), где он был хорош в первом тайме, случилась другая травма".

"Это непростой процесс. Каждый знает, что предыдущие два сезона в Мадриде были непростыми для него, поэтому давайте двигаться шаг за шагом и поможем ему играть в свой лучший футбол", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Бэйл, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 15.01.2021 20:29 # superperez101
    я еще до его подписания говорил что он ленивый жиробас, и толку от него ноль

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  2. anabanana94 15.01.2021 20:08 # anabanana94
    Бэйл в любом случае лучший!

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