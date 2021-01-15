Сульшер: "Победа над "Ливерпулем" стала бы шоком"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что его команда подходит к матчу против "Ливерпуля" в качестве андердога.

В преддверии воскресного выезда на "Энфилд" подопечные Сульшера имеют три очка преимущества над "Ливерпулем" в Премьер-Лиге.



Однако Оле Гуннар в курсе, что "красные" не проигрывают на своем поле в рамках чемпионата с апреля 2017, поэтому считает, что победа "Юнайтед" стала бы сенсацией.



"Если вы посмотрите на последние сезоны, то наша победа стала бы огорчением для них, стала бы шоком. Мы предвкушаем этот матч и надеемся огорчить их".



"Конечно, я предпочитаю быть на вершине и иметь отрыв, но мы всего лишь претенденты, охотники, преследователи чемпионов на протяжении длинного сезона".



"Они выиграли титул, они чемпионы, их хотел бы победить каждый, и мои игроки — не исключение", — цитирует Сульшера ESPN.