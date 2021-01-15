Дин Смит — лучший тренер в Премьер-Лиге в декабре

Дин Смит из "Астон Виллы" был признан лучшим тренером в Премьер-Лиге по итогам декабря.

Подопечные Смита ударно провели прошлый месяц, отпраздновав победы над "Вулверхэмптоном" (0:1), "Вест Бромвичем" (0:3) и "Кристал Пэлас" (3:0), а также сыграв вничью с "Бернли" (0:0) и "Челси" (1:1).



Таким образом, в течение декабря "вилланы" забили восемь голов, пропустили только один и набрали 11 очков из 15 возможных.



В борьбе за звание Тренера Месяца Смит опередил Карло Анчелотти из "Эвертона", Шона Дайча из "Бернли" и Оле Гуннара Сульшера из "Манчестер Юнайтед".



Примечательно, что Дин также номинировался на эту награду в сентябре и ноябре, но тогда уступил Анчелотти и Нуну Эшпириту Санту, соответственно.



Кроме того, Смит становится всего лишь четвертым наставником "Виллы", бравшим эту награду, после Брайана Литтла, Джона Грегори и Мартина О'Нила.