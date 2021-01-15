Погба: "Юнайтед" пока не достиг уровня "Ливерпуля"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признал, что его команда пока не достигла уровня "Ливерпуля".

В случае победы на "Энфилде" в воскресенье, "Юнайтед" сможет нарастить свое преимущество над "Ливерпулем" до шести очков.



Однако Погба отлично осознает, какого рода соперник будет противостоять "красным дьяволам", и заранее готовится к тяжелому испытанию.



"Мы значительно прибавили, мы продолжаем прибавлять, но у нас все еще очень молодая команда".



"Естественно, мы не можем сказать сейчас, что мы на одном с ними уровне, потому что они выиграли Премьер-Лигу и продолжают побеждать. Поэтому мы скажем это в день, когда сами выиграем Премьер-Лигу".



"Если ты хочешь быть лучшим, ты должен побеждать лучших. Мы хотим победить победителей Премьер-Лиги".



"Мы знаем, насколько хорошо они играли в последние годы. Мы знаем их мастерство и то, как они играют. Матчи против них всегда получаются тяжелыми. Мы знаем, как сложно нам будет, и нам просто нужно сосредоточиться и постараться удержаться на вершине".



"Думаю, мы можем выиграть Премьер-Лигу, если сохраним концентрацию, однако многие команды способны на чемпионство. Мы пока еще не достигли цели, она все еще очень далека", — сообщил Погба Sky Sports.