Почеттино настаивает на приглашении Алли

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино сообщил своему клубу, что полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли является его целью номер один на это трансферное окно.

Почеттино и Алли плодотворно трудились бок о бок в Северном Лондоне на протяжении более четырех лет, тогда как найти общий язык с нынешним наставником "шпор" Жозе Моуриньо игроку никак не удается.



С переездом в Париж также связывают Кристиана Эриксена из "Интера", еще одного бывшего подопечного Почеттино, однако The Guardian утверждает, что Маурисио нужен только Алли, причем это желание взаимно.



В этом сезоне Деле принял участие лишь в четырех матчах Премьер-Лиги, суммарно сыграв 74 минуты, и такая ситуация совершенно не устраивает 24-летнего англичанина в преддверии Чемпионата Европы.



"Тоттенхэм" и президент клуба Даниэль Леви по-прежнему настроены против ухода Алли, однако ПСЖ не собирается отступать — в ближайшие дни два клуба продолжат переговоры.



Сделку по аренде Деле осложняет то обстоятельство, что в данный момент травмирован Джовани Ло Чельсо. Высока вероятность, что данная сага продлится до самого конца зимнего окна.