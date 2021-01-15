Макатир: "Юнайтед" занимает ложную позицию"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Макатир заявил, что "Манчестер Юнайтед" занимает "ложную позицию" в Премьер-Лиге и со временем опустится в таблице.

Одержав победу 0:1 над "Бернли" во вторник вечером, теперь "Юнайтед" имеет три очка преимущества во главе Премьер-Лиги, а в ближайшее воскресенье сыграет с занимающим вторую позицию "Ливерпулем".



По мнению Макатира, "красные дьяволы" оказались на вершине только благодаря стечению обстоятельств и везению — чемпионом команда Оле Гуннара Сульшера стать никак не сможет.



"Несмотря на то, что "Манчестер Юнайтед" находится на вершине таблицы, я думаю, это ложная позиция".



"Бернли" доставил им проблем, однако они справились и продемонстрировали стойкость. У "Манчестер Юнайтед" определенно есть кое-какой командный дух".



"Однако Оле пока не сталкивался с тем, с чем сталкивались другие команды в этом сезоне. Я имею ввиду большое количество травм. У него всегда был большой выбор игроков".



"Думаю, в концовке сезона за титул будут сражаться "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Думаю, "Манчестер Юнайтед" останется позади".



"Посмотрите на их результаты. Когда они играли против команд вроде "РБ Лейпциг", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала", они не справлялись в этих матчах".



"И перед каждым большим матчем ты просто гадаешь, не провалится ли "Манчестер Юнайтед" снова", — сообщил Макатир Sky Sports.