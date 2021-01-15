Макатир: "Юнайтед" занимает ложную позицию"

Поль Погба и Люк Шоу Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Макатир заявил, что "Манчестер Юнайтед" занимает "ложную позицию" в Премьер-Лиге и со временем опустится в таблице.

Одержав победу 0:1 над "Бернли" во вторник вечером, теперь "Юнайтед" имеет три очка преимущества во главе Премьер-Лиги, а в ближайшее воскресенье сыграет с занимающим вторую позицию "Ливерпулем".

По мнению Макатира, "красные дьяволы" оказались на вершине только благодаря стечению обстоятельств и везению — чемпионом команда Оле Гуннара Сульшера стать никак не сможет.

"Несмотря на то, что "Манчестер Юнайтед" находится на вершине таблицы, я думаю, это ложная позиция".

"Бернли" доставил им проблем, однако они справились и продемонстрировали стойкость. У "Манчестер Юнайтед" определенно есть кое-какой командный дух".

"Однако Оле пока не сталкивался с тем, с чем сталкивались другие команды в этом сезоне. Я имею ввиду большое количество травм. У него всегда был большой выбор игроков".

"Думаю, в концовке сезона за титул будут сражаться "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Думаю, "Манчестер Юнайтед" останется позади".

"Посмотрите на их результаты. Когда они играли против команд вроде "РБ Лейпциг", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала", они не справлялись в этих матчах".

"И перед каждым большим матчем ты просто гадаешь, не провалится ли "Манчестер Юнайтед" снова", — сообщил Макатир Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Макатир, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 15.01.2021 12:25 # ganinilyha
    Чел разъебал по факту, но пригородные теперь просят найти игру скама против скама.

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  2. zhanik7 15.01.2021 12:19 # zhanik7
    "Посмотрите на их результаты. Когда они играли против команд вроде "РБ Лейпциг", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала", они не справлялись в этих матчах". Манчестер Юнайтед!? )))

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  3. noorey10 15.01.2021 12:16 # noorey10
    Есть ссылка на игру Манчестер Юнайтед - Манчестер Юнайтед? Заинтриговал.

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  4. insomniac 15.01.2021 12:14 # insomniac
    вообще то МакЭйтир Джейсон, а не Джеймс

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