Макатир: "Юнайтед" занимает ложную позицию"
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Макатир заявил, что "Манчестер Юнайтед" занимает "ложную позицию" в Премьер-Лиге и со временем опустится в таблице.
Одержав победу 0:1 над "Бернли" во вторник вечером, теперь "Юнайтед" имеет три очка преимущества во главе Премьер-Лиги, а в ближайшее воскресенье сыграет с занимающим вторую позицию "Ливерпулем".
По мнению Макатира, "красные дьяволы" оказались на вершине только благодаря стечению обстоятельств и везению — чемпионом команда Оле Гуннара Сульшера стать никак не сможет.
"Несмотря на то, что "Манчестер Юнайтед" находится на вершине таблицы, я думаю, это ложная позиция".
"Бернли" доставил им проблем, однако они справились и продемонстрировали стойкость. У "Манчестер Юнайтед" определенно есть кое-какой командный дух".
"Однако Оле пока не сталкивался с тем, с чем сталкивались другие команды в этом сезоне. Я имею ввиду большое количество травм. У него всегда был большой выбор игроков".
"Думаю, в концовке сезона за титул будут сражаться "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Думаю, "Манчестер Юнайтед" останется позади".
"Посмотрите на их результаты. Когда они играли против команд вроде "РБ Лейпциг", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала", они не справлялись в этих матчах".
"И перед каждым большим матчем ты просто гадаешь, не провалится ли "Манчестер Юнайтед" снова", — сообщил Макатир Sky Sports.
15.01.2021 12:00
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Последние комментарии:
Чел разъебал по факту, но пригородные теперь просят найти игру скама против скама.
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"Посмотрите на их результаты. Когда они играли против команд вроде "РБ Лейпциг", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала", они не справлялись в этих матчах". Манчестер Юнайтед!? )))
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Есть ссылка на игру Манчестер Юнайтед - Манчестер Юнайтед? Заинтриговал.
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вообще то МакЭйтир Джейсон, а не Джеймс
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