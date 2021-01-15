Рэшфорда не устроит второе или третье место

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что его команду устроит только первое место в по итогам этого сезона Премьер-Лиги.

В случае победы над "Ливерпулем" в ближайшее воскресенье "красные дьяволы" смогут нарастить свой отрыв во главе таблицы до шести очков.



Рэшфорд, чья команда не знает поражений уже 15 матчей чемпионата кряду, настроен удержать лидерство, ведь именно такую цель "Юнайтед" ставил перед собой на этот сезон.



"Это будет приятное чувство, если нам удастся выиграть лигу. Если мы финишируем вторыми или третьими, сезон нельзя будет назвать хорошим для нас, потому что это не та цель, которую мы поставили перед собой в начале года".



"Наша команда все еще прибавляет, мы набрали хорошую форму, поэтому нам просто нужно постараться сохранять концентрацию на своей игре и играть как можно лучше".



"Пока ты делаешь это, ты уходишь с поля без сожалений", — цитирует Рэшфорда The Independent.