Лэмпард: "Будущее Томори связано с "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард исключил продажу защитника Фикайо Томори в этом месяце.

В этом сезоне Томори провел только четыре матча за "Челси", проигрывая конкуренцию на своей позиции Курту Зума, Тиаго Силве и даже Антонио Рюдигеру с Андресом Кристенсеном.



На протяжении последних недель ходят слухи, сватающие Фикайо в "Милан", "Лидс" и "Ньюкасл", однако Лэмпард готов отпустить 23-летнего англичанина только временно.



"У Фикайо Томори абсолютно есть долгосрочное будущее в этом клубе. Уйдет ли он в аренду сейчас, мы еще посмотрим".



"Я близко узнал Фикайо, когда привел его в "Дерби", и он стал Игроком Года в команде. На мой взгляд, в том сезоне он был одним из лучших игроков в Чемпионшипе. Затем он вернулся и в прошлом году сыграл 20 с чем-то матчей за нас в очень молодом возрасте, а также попал в сборную Англии".



"У меня в голове есть долгосрочный план в отношении Фикайо и его карьеры здесь. А если он и уйдет, то только для того, чтобы играть матчи и лучше развиваться".



"Надеюсь, аренда ему поможет, куда бы он ни отправился, и он вернется к нам более классным игроком", — цитирует Лэмпарда The Independent.