У "Арсенала" есть два варианта по укреплению вратарской позиции

"Арсенал" присмотрел двух голкиперов на роль дублера для своего первого номера Бернда Лено.

Попрощавшись с Эмилиано Мартинесом в летнее трансферное окно, для конкуренции с Лено "канониры" пригласили Алекса Рунсарссона из "Дижона", однако 25-летний исландец совершенно не впечатляет.



В прошлом месяце Рунарссон стал прямым виновником вылета "Арсенала" из Кубка Лиги, провалив четвертьфинальный матч против "Манчестер Сити".



Как утверждает talkSPORT, главный тренер "канониров" Микель Артета настолько разочаровался в Рунарссоне, что готов отпустить Алекса — в аренду или насовсем.



На место Рунарссона "Арсенал" хотел бы заполучить Давида Райю из "Брентфорда". Артета является большим поклонником таланта своего соотечественника, которым он интересовался еще летом.



Однако переманить Райю посреди сезона будет сложно, и в таком случае "Арсенал" может обратиться к варианту с Мэтом Райаном, который по ходу этого сезона утратил свой статус первого номера "Брайтона".