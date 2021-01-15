Рэшфорд рассказал, что это Моуриньо научил игроков МЮ нырять

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что зарабатывать пенальти его команду научил бывший главный тренер Жозе Моуриньо.

При Оле Гуннаре Сульшере, который пришел на место Моуриньо в конце 2018 года, "Юнайтед" заработал 27 пенальти в рамках Премьер-Лиги — больше всех за этот период.



В прошлом сезоне "красные дьяволы" установили новый рекорд Премьер-Лиги по количеству заработанных 11-метровых за одну кампанию (14). А в этом сезоне у команды Сульшера уже 11 пенальти во всех соревнованиях.



"Я внимательно слежу за "Юнайтед" в этом сезоне и проанализировал каждый из их 11 заработанных пенальти. Убежден, в пяти случаях из них игрок "Юнайтед" подставлялся или даже сам инициировал контакт", — признал экс-рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург, отчитывая Юргена Клоппа из "Ливерпуля".



По словам Рэшфорда, этим навыком искусно падать в чужой штрафной площади "дьяволы" обязаны Моуриньо, потому что раньше Маркус и его партнеры старались удержаться на ногах.



"На тренировках с этим еще хуже, чем в матчах! Мы спорим каждый день и кричим на того, кто выступает рефери".



"Будучи игроком передней линии, ты хочешь забивать голы, совершать рывки за спину или идти в обводку с мячом. А когда ты видишь, что тебя ждет единоборство, то ты не хочешь вступать в борьбу, ведь ты ищешь возможность забить".



"Ты ни за что не позволишь сопернику отобрать у тебя мяч, так что для меня заработанные пенальти — это просто признак того, что мы хотим забивать голы и не хотим отдавать мяч. В таких случаях могут назначаться пенальти".



"Было время, когда мы не зарабатывали пенальти. Помню, когда нас тренировал Жозе, было пять или шесть случаев, когда я должен был получить пенальти, и в конце концов Жозе сказал мне: "Если ты не будешь проявлять смекалку в таких ситуациях, ты не будешь получать пенальти".



"После этого мы начали зарабатывать пенальти, развивая этот навык. Этому нужно было научиться и понять это", — цитирует Рэшфорда The Independent.