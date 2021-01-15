"Арсенал" и "Пэлас" голов не забили
"Арсенал" не смог продлить свою победную серию, разыграв с "Кристал Пэлас" унылую ничью — 0:0.
В качестве меры предосторожности "канониры" оставили вне игры Пабло Мари и Кирана Тирни. Их заменили Давид Луис и Эйнсли Мэйтланд-Найлс. Томас Партей расположился в запасе.
"Орлы" вернулись к сильнейшему сочетанию игроков относительно поражения от "Вулверхэмптона" в Кубке Англии. Выздоровевший Гари Кэхилл остался на скамейке.
В первом тайме определенным территориальным преимуществом владели хозяева, однако их атаки были совершенно беззубы, а реальной угрозы воротам Висенте Гуаиты не возникало.
Делая ставку на контратаки, "Пэлас" смотрелся предпочтительнее и постепенно нашел способ угрожать воротам "Арсенала". Гости нанесли несколько неточных ударов, а под занавес тайма создали два голевых момента, но в первом случае Джеймс Томкинс пробил головой в перекладину, а во втором удар Кристиана Бентеке, также головой, был парирован Берндом Лено в зрелищном прыжке.
После перерыва "канониры" заиграли гораздо активнее, появилась и кое-какая острота. "Орлы" стали отвечать реже, но по-прежнему колко.
Однако довольно скоро игра стала затухать — в концовке команды и вовсе перемещались пешком, моменты перестали возникать напрочь. Уилфрид Заха упал в штрафной домашней команды, но это не убедило рефери.
Матч получился небогатым на опасные моменты, мягко говоря. Команды мало угрожали воротам друг друга, но "Пэлас" был не хуже "Арсенала", особенно в первом тайме, и ничья выглядит закономерным итогом.
"Арсенал" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
15.01.2021 00:55
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
не проигрываем уже хорошо. Тирни конечно не хватало. Киран злой сердцем нв футбол. таких мало игроков. Мой левый защитник однозначно, лучше из молодых в Европе нет.
(ответить)
Абсолютно новый шленче
(ответить)
Слабая игра
Ничейка закономерный результат
Луиз жывотное ленивое, Джака весь матч за етого пуделя рыгал в обороне
Ауба тоже на банке получше смотрится
Тирни не хватало
(ответить)
Арсенал уже первый.
Во второй половине таблицы.
(ответить)
Поздравляем гейгуннеров со спасенным очком
(ответить)
С победой!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий