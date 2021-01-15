"Арсенал" и "Пэлас" голов не забили

Давид Луис и Кристиан Бентеке "Арсенал" не смог продлить свою победную серию, разыграв с "Кристал Пэлас" унылую ничью — 0:0.

В качестве меры предосторожности "канониры" оставили вне игры Пабло Мари и Кирана Тирни. Их заменили Давид Луис и Эйнсли Мэйтланд-Найлс. Томас Партей расположился в запасе.

"Орлы" вернулись к сильнейшему сочетанию игроков относительно поражения от "Вулверхэмптона" в Кубке Англии. Выздоровевший Гари Кэхилл остался на скамейке.

В первом тайме определенным территориальным преимуществом владели хозяева, однако их атаки были совершенно беззубы, а реальной угрозы воротам Висенте Гуаиты не возникало.

Делая ставку на контратаки, "Пэлас" смотрелся предпочтительнее и постепенно нашел способ угрожать воротам "Арсенала". Гости нанесли несколько неточных ударов, а под занавес тайма создали два голевых момента, но в первом случае Джеймс Томкинс пробил головой в перекладину, а во втором удар Кристиана Бентеке, также головой, был парирован Берндом Лено в зрелищном прыжке.

После перерыва "канониры" заиграли гораздо активнее, появилась и кое-какая острота. "Орлы" стали отвечать реже, но по-прежнему колко.

Однако довольно скоро игра стала затухать — в концовке команды и вовсе перемещались пешком, моменты перестали возникать напрочь. Уилфрид Заха упал в штрафной домашней команды, но это не убедило рефери.

Матч получился небогатым на опасные моменты, мягко говоря. Команды мало угрожали воротам друг друга, но "Пэлас" был не хуже "Арсенала", особенно в первом тайме, и ничья выглядит закономерным итогом.

"Арсенал" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Арсенал, Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2021 00:55

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Последние комментарии:




  1. alienripley 15.01.2021 01:22 # alienripley
    не проигрываем уже хорошо. Тирни конечно не хватало. Киран злой сердцем нв футбол. таких мало игроков. Мой левый защитник однозначно, лучше из молодых в Европе нет.

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  2. mancityman 15.01.2021 01:17 # mancityman
    Абсолютно новый шленче

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  3. unclearness 15.01.2021 01:08 # unclearness
    Слабая игра
    Ничейка закономерный результат
    Луиз жывотное ленивое, Джака весь матч за етого пуделя рыгал в обороне
    Ауба тоже на банке получше смотрится
    Тирни не хватало

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  4. brown-ale 15.01.2021 01:07 # brown-ale
    Арсенал уже первый.
    Во второй половине таблицы.

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  5. jirrort 15.01.2021 01:06 # jirrort
    Поздравляем гейгуннеров со спасенным очком

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  6. electric 15.01.2021 00:55 # electric
    С победой!!!

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