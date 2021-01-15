"Арсенал" и "Пэлас" голов не забили

"Арсенал" не смог продлить свою победную серию, разыграв с "Кристал Пэлас" унылую ничью — 0:0.

В качестве меры предосторожности "канониры" оставили вне игры Пабло Мари и Кирана Тирни. Их заменили Давид Луис и Эйнсли Мэйтланд-Найлс. Томас Партей расположился в запасе.



"Орлы" вернулись к сильнейшему сочетанию игроков относительно поражения от "Вулверхэмптона" в Кубке Англии. Выздоровевший Гари Кэхилл остался на скамейке.



В первом тайме определенным территориальным преимуществом владели хозяева, однако их атаки были совершенно беззубы, а реальной угрозы воротам Висенте Гуаиты не возникало.



Делая ставку на контратаки, "Пэлас" смотрелся предпочтительнее и постепенно нашел способ угрожать воротам "Арсенала". Гости нанесли несколько неточных ударов, а под занавес тайма создали два голевых момента, но в первом случае Джеймс Томкинс пробил головой в перекладину, а во втором удар Кристиана Бентеке, также головой, был парирован Берндом Лено в зрелищном прыжке.



После перерыва "канониры" заиграли гораздо активнее, появилась и кое-какая острота. "Орлы" стали отвечать реже, но по-прежнему колко.



Однако довольно скоро игра стала затухать — в концовке команды и вовсе перемещались пешком, моменты перестали возникать напрочь. Уилфрид Заха упал в штрафной домашней команды, но это не убедило рефери.



Матч получился небогатым на опасные моменты, мягко говоря. Команды мало угрожали воротам друг друга, но "Пэлас" был не хуже "Арсенала", особенно в первом тайме, и ничья выглядит закономерным итогом.



"Арсенал" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче