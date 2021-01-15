Упамекано останется в Лейпциге до конца сезона

Клубам Премьер-Лиги, желающим заполучить защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано, придется запастись терпением до лета.

Следующим летом в контракте Упамекано начнет действовать пункт о выкупе за фиксированную сумму в 42 миллиона евро (37.4 млн. фунтов).



Теоретически "РБ Лейпциг" мог бы попробовать продать Дайо в январе по более выгодной цене, однако The Guardian утверждает, что клуб Бундеслиги исключает такой сценарий.



Команда Юлиана Нагельсманна участвует в чемпионской гонке Бундеслиги, уступая два очка лидирующей "Баварии", а также достигла 1/8 финала Лиги Чемпионов — в столь благоприятной ситуации боссы "РБ Лейпциг" просто не готовы ослабить свой состав, продав ведущего защитника.



Таким образом, заинтересованным в Упамекано клубам, включая "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Баварию", придется подождать до лета, а "РБ Лейпциг" использует это время, чтобы подыскать замену 22-летнему французу.