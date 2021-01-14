"Тоттенхэм" готовит предложение по Киму Мин Джэ

"Тоттенхэм" готовит предложение о покупке центрального защитника "Бэйцзин Гоань" и сборной Южной Кореи Кима Мин Джэ.

"Шпоры" проявляли интерес к Киму еще в летнее трансферное окно, подыскивая замену Яну Вертонгену, однако китайский клуб установил чересчур высокую цену за свою звезду.



В этом сезоне главному тренеру "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо никак не удается наладить игру в обороне — команда продолжает пропускать необязательны голы, как, например, в матче против "Фулхэма" накануне.



Кроме того, "Тоттенхэму" стало известно об интересе к Киму со стороны "Челси", и теперь "шпоры" готовы поторопиться со своим предложением о покупке 24-летнего южнокорейца по прозвищу "Монстр", сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале.



Преимуществом "Тоттенхэма" в борьбе за Кима является тот факт, что за команду Моуриньо выступает партнер Мин Дже по национальной команде Сон Хен Мин.