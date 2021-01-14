"Тоттенхэм" готовит предложение по Киму Мин Джэ

Ким Мин Джэ "Тоттенхэм" готовит предложение о покупке центрального защитника "Бэйцзин Гоань" и сборной Южной Кореи Кима Мин Джэ.

"Шпоры" проявляли интерес к Киму еще в летнее трансферное окно, подыскивая замену Яну Вертонгену, однако китайский клуб установил чересчур высокую цену за свою звезду.

В этом сезоне главному тренеру "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо никак не удается наладить игру в обороне — команда продолжает пропускать необязательны голы, как, например, в матче против "Фулхэма" накануне.

Кроме того, "Тоттенхэму" стало известно об интересе к Киму со стороны "Челси", и теперь "шпоры" готовы поторопиться со своим предложением о покупке 24-летнего южнокорейца по прозвищу "Монстр", сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале.

Преимуществом "Тоттенхэма" в борьбе за Кима является тот факт, что за команду Моуриньо выступает партнер Мин Дже по национальной команде Сон Хен Мин.


Метки Бэйцзин Гоань, Мин Джэ, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2021 23:00

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