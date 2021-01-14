Триппьер ушел от санкций FA и сможет играть за "Атлетико"

История с дисквалификацией Кирана Триппьера за ставки превращается в фарс — защитник вернулся к выступлениям за "Атлетико", вопреки санкциям.

Напомним, в декабре Триппьер был оштрафован FA на 70 тысяч фунтов и дисквалифицирован на 10 недель за то, что посоветовал друзьям поставить на свой трансфер в "Атлетико" в 2019 году.



Как сообщает The Guardian, Триппьер смирился с наказанием, однако "Атлетико" подал апелляцию в ФИФА и указал на то, что Ассоциация Англии не может иметь полномочий в Испании.



ФИФА, которая изначально по запросу FA сделала дисквалификацию Кирана глобальной, приняла апелляцию и на время ее рассмотрения разрешила защитнику выступать за свой клуб в Испании.



Таким образом, Триппьер, пропустивший два матча Ла Лиги и один поединок Кубка Испании, смог сыграть за команду Диего Симеоне против "Севильи" в минувший вторник.



Дисквалификация Триппьера вновь стала локальной, и формально Киран ее не прерывал, ведь он не играет и не тренируется в Англии.



ФИФА не устанавливает сроков рассмотрения апелляции, но этого не произойдет в ближайшее время — к моменту оглашения вердикта срок в 10 недель уже точно выйдет. И даже если протест "Атлетико" будет отклонен, испанский клуб готов обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).



BBC подчеркивает, что в своей апелляции "Атлетико" возражает лишь против права FA наказывать игрока не из своей лиги, не ставя под вопрос справедливость или срок дисквалификации, что создает весьма интересный и каверзный прецедент.



В недавнем прошлом Ассоциация похожим образом покарала уехавшего в "Трабзонспор" нападающего Даниэля Старриджа, но тот не стал обращаться с апелляцией в ФИФА, а просто молча отбыл свою четырехматчевую дисквалификацию, которая очень удобно совпала с локдауном.