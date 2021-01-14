Диалло назвал свою цель в "Юнайтед"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло заявил, что надеется выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов со своим новым клубом.

В минувшую среду "Юнайтед" официально представил Диалло в качестве своего игрока, выдав 18-летнему ивуарийцу футболку под номером 19.



Ожидая своего дебюта за команду Оле Гуннара Сульшера, Амад рассказал, что надеется выиграть здесь самые важные трофеи.



"Я предельно счастлив быть здесь. Я испытываю такой восторг от того, что начинаю свою карьеру в "Манчестер Юнайтед". Это исполнение мечты, и мне не терпится начать играть за вас, парни".



"Я в восторге от возможности поработать со всеми этими замечательными людьми в таком замечательном клубе. Мое приключение начинается, я очень взволнован и безумно счастлив".



"Моя мечта — выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов с "Манчестер Юнайтед". Такова моя цель, к которой я буду стремиться", — сообщил Диалло официальному веб-сайту "красных дьяволов".