Ингс заразился коронавирусом
Нападающий "Саутгемптона" Данни Ингс сел на карантин после положительного теста на коронавирус.
Последний раз Ингс выходил на поле 4 января, когда его гол обеспечил "Саутгемптону" неожиданную победу над "Ливерпулем" со счетом 1:0.
На прошлой неделе рутинное тестирование выявило у Данни COVID-19, и 28-летний нападающий был немедленно отправлен на самоизоляцию, срок которой уже истекает.
"После матча с "Ливерпулем" у нас был только один положительный результат, и это Данни Ингс, который пропустил последние 10 дней".
"Ты минимизируешь риск, когда придерживаешься протоколов, и именно это мы продолжаем делать. Я не знаю, сможет ли Данни вернуться к тренировкам завтра, но матч на выходных, похоже, он пропустит", — цитирует главного тренера "святых" Ральфа Хазенхюттля The Independent.
14.01.2021 20:00
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Вот почему Таа не накрывал его. Это многое объясняет.
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