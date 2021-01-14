Ингс заразился коронавирусом

Нападающий "Саутгемптона" Данни Ингс сел на карантин после положительного теста на коронавирус.

Последний раз Ингс выходил на поле 4 января, когда его гол обеспечил "Саутгемптону" неожиданную победу над "Ливерпулем" со счетом 1:0.



На прошлой неделе рутинное тестирование выявило у Данни COVID-19, и 28-летний нападающий был немедленно отправлен на самоизоляцию, срок которой уже истекает.



"После матча с "Ливерпулем" у нас был только один положительный результат, и это Данни Ингс, который пропустил последние 10 дней".



"Ты минимизируешь риск, когда придерживаешься протоколов, и именно это мы продолжаем делать. Я не знаю, сможет ли Данни вернуться к тренировкам завтра, но матч на выходных, похоже, он пропустит", — цитирует главного тренера "святых" Ральфа Хазенхюттля The Independent.