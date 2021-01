Светская хроника за четверг

"Ливерпуль" планирует купить Бена Уайта. Мино Райола начал работу над трансфером Поля Погба в ПСЖ. Эрик Гарсия договорился с "Барселоной". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Ливерпуль" планирует покупку защитника "Брайтона" Бена Уайта на лето. (Liverpool Echo)



"Ливерпуль" готовится к расставанию с Джорджиньо Вейналдумом, планируя позвать на место голландца Родриго Де Пауля из "Удинезе". (Daily Express)



"Барселона" может помешать переезду нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в Премьер-Лигу. (Daily Mirror)



Агент Мино Райола начал переговоры о переходе полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в ПСЖ летом. (Todofichajes)



Главный тренер "Интера" Антонио Конте передумал брать полузащитника "Юнайтед" Джесси Лингарда в аренду. (Calciomercato)



Лингард отказался от перехода в "Шеффилд Юнайтед", посчитав, что он слишком хорош для борьбы за выживание. (The Athletic)



"Тоттенхэм" не отпустит полузащитника Харри Уинкса в этом месяце. (Football.London)



"Валенсия" переключилась с Уинкса на принадлежащего "Арсеналу" Лукаса Торрейру. (Daily Mail)



Полузащитник Месут Озил согласен на финансовые уступки ради ухода из "Арсенала" в январе. (The Athletic)



У главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты есть только 20 млн. фунтов на зимние трансферы. (Daily Mirror)



Юный нападающий "Арсенала" Фоларин Балоган согласовал предварительный контракт с "РБ Лейпциг". (Football Insider)



Защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия согласовал условия личного контракта с "Барселоной". (Goal)



"Вест Хэм" предложил 9 млн. фунтов за нападающего "Реймса" Булае Диа, но этого оказалось мало. (Telefoot Chaine)



"Эвертон" готов отпустить защитника Джонджо Кенни, которого хочет "Бернли". (Liverpool Echo)



"Борнмут" готов предложить контракт экс-полузащитнику "Арсенала" и "Вест Хэма" Джеку Уилширу. (Daily Mail)



Будущее Дженгиза Ундера в "Лестере" находится под вопросом. (Leicester Mercury)



Другое



"Дерби" пытается продать игроков, чтобы выплатить зарплаты. (The Sun)



Диего Симеоне из "Атлетико" был признан лучшим тренером последнего десятилетия, опередив Хосепа Гвардиолу, Юргена Клоппа и Жозе Моуриньо. (IFFHS)



"Сити" фиктивно трудоустроил отца звезды своей академии. В клубе все отрицают. (The Telegraph)



Ничего не выиграв за 2,001 день работы в "Тоттенхэме", Маурисио Почеттино завоевал свой первый трофей с ПСЖ уже на 11-й день в клубе. (Bleacher Report)