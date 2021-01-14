"Арсенал" переманил спортивного директора Премьер-Лиги

Ричард Гарлик "Арсенал" объявил о назначении на должность директора по футбольным операциям Ричарда Гарлика, который прежде трудился в руководстве Премьер-Лиги.

Гарлик, занимавший позицию спортивного директора Премьер-Лиги, фактически примет на себя обязанности Гуса Фахми, который покинул "Арсенал" в октябре 2020.

Ричард будет работать бок о бок с тремя бывшими игроками "канониров": техническим директором Эду, главным тренером Микелем Артетой и главой академии Пером Мертезакером.

Важной частью работы Гарлика станет согласование контрактов, с чем у лондонского клуба наблюдались определенные проблемы в последние годы. Также Ричард будет обозревать деятельность первой команды и академии, отвечать за отношения с футбольными организациями.

Добавим, до своего перехода в Премьер-Лигу в 2018 Гарлик посвятил восемь лет "Вест Бромвичу".


Метки Арсенал, Гарлик, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 14.01.2021 18:44 # hammersmith
    чеснок геем оказался

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  2. lahmatyj 14.01.2021 18:22 # lahmatyj
    не поможет.

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  3. thegodfather 14.01.2021 18:05 # thegodfather
    штооооооооооообляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

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