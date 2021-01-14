"Арсенал" переманил спортивного директора Премьер-Лиги

"Арсенал" объявил о назначении на должность директора по футбольным операциям Ричарда Гарлика, который прежде трудился в руководстве Премьер-Лиги.

Гарлик, занимавший позицию спортивного директора Премьер-Лиги, фактически примет на себя обязанности Гуса Фахми, который покинул "Арсенал" в октябре 2020.



Ричард будет работать бок о бок с тремя бывшими игроками "канониров": техническим директором Эду, главным тренером Микелем Артетой и главой академии Пером Мертезакером.



Важной частью работы Гарлика станет согласование контрактов, с чем у лондонского клуба наблюдались определенные проблемы в последние годы. Также Ричард будет обозревать деятельность первой команды и академии, отвечать за отношения с футбольными организациями.



Добавим, до своего перехода в Премьер-Лигу в 2018 Гарлик посвятил восемь лет "Вест Бромвичу".