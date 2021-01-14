Клаттенбург назвал Клоппа "лицемером"
Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург назвал "лицемером" главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа за атаку на "Манчестер Юнайтед".
Недавно Клопп посетовал, что за два года при Оле Гуннаре Сульшере "Юнайтед" заработал больше пенальти, чем "Ливерпуль" за все пять с половиной лет Юргена.
Однако Клаттенбург считает, что Клопп поступил так умышленно, ведь уже в ближайший уикенд "красным" играть против "Юнайтед".
"По комментариям Клоппа можно сделать пару наблюдений. Во-первых, он звучит как лицемер, намекая, что игроки "Юнайтед" ищут возможность заработать пенальти. Его игроки вроде Мо Салаха и Мане точно так же могут использовать эту тактику".
"Совершенно явно, что он становится раздражительным — со времен Ферги мы не видели столь нахальных попыток воздействовать на рефери в преддверии большого матча. Клопп не вел себя таким образом в прошлом сезоне, когда "Ливерпуль" выигрывал каждую неделю".
"Ему не нравится проигрывать, никогда не нравилось. Он становится колючим. Однако он ошибается, предполагая, что судьи благосклонны к "Юнайтед" в своих решениях. Так было во времена Ферги, но с его уходом это исчезло".
"Это были игры разума. Это попытка воздействовать на Пола Тирни и проникнуть в его голову в преддверии матча "Ливерпуля" и "Юнайтед" в это воскресенье", — пишет Клаттенбург в своей колонке в Daily Mail.
14.01.2021 17:00
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Учись, лемразь, как обоссывать колбасоидов. Ля-вердад, бля-пердад, блять.
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норм на место поставил очкастого любителя ротировать
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Долбаеб сам же спалил то, что САФ насасывал знатно в судейской.
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красиво вскрылся любитель маню в преддверии матча.
на счет прошлого сезона натуральный пиздежь, было много решений не в пользу ливерпуля, как например офсайдная подмышка фирмино, и топ постоянно говорил об этом, но тогда никто сторонний особо не обращал внимания, т.к. ливерпуль нагибал всех и играя против 12 игроков.
вообще неплохо так топ поджег любителей маню, озвучив очевидные факты. это как сказать, что дважды два равно четыре человеку, который не признает цифру четыре и будет спорить просто потому, что она ему не нравится. но факт есть факт
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За Ферги и двор свистю в упор.
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"Ему не нравится проигрывать, никогда не нравилось. Он становится колючим. Однако он ошибается, предполагая, что судьи благосклонны к "Юнайтед" в своих решениях. Так было во времена Ферги, но с его уходом это исчезло".
Источник: Клаттенбург из своей колонке в Daily Mail
))) Норм... Взял и просто в унитаз смыл все трофеи чертей.....
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"Совершенно явно, что он становится раздражительным — со времен Ферги мы не видели столь нахальных попыток воздействовать на рефери в преддверии большого матча. Клопп не вел себя таким образом в прошлом сезоне, когда "Ливерпуль" выигрывал каждую неделю".
Источник: http://fapl.ru/posts/83443/
>Ферги
> признание факта влияния "Ферги"
каминг-аут я считаю засчитан.
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