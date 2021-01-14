Клаттенбург назвал Клоппа "лицемером"

Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург назвал "лицемером" главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа за атаку на "Манчестер Юнайтед".

Недавно Клопп посетовал, что за два года при Оле Гуннаре Сульшере "Юнайтед" заработал больше пенальти, чем "Ливерпуль" за все пять с половиной лет Юргена.



Однако Клаттенбург считает, что Клопп поступил так умышленно, ведь уже в ближайший уикенд "красным" играть против "Юнайтед".



"По комментариям Клоппа можно сделать пару наблюдений. Во-первых, он звучит как лицемер, намекая, что игроки "Юнайтед" ищут возможность заработать пенальти. Его игроки вроде Мо Салаха и Мане точно так же могут использовать эту тактику".



"Совершенно явно, что он становится раздражительным — со времен Ферги мы не видели столь нахальных попыток воздействовать на рефери в преддверии большого матча. Клопп не вел себя таким образом в прошлом сезоне, когда "Ливерпуль" выигрывал каждую неделю".



"Ему не нравится проигрывать, никогда не нравилось. Он становится колючим. Однако он ошибается, предполагая, что судьи благосклонны к "Юнайтед" в своих решениях. Так было во времена Ферги, но с его уходом это исчезло".



"Это были игры разума. Это попытка воздействовать на Пола Тирни и проникнуть в его голову в преддверии матча "Ливерпуля" и "Юнайтед" в это воскресенье", — пишет Клаттенбург в своей колонке в Daily Mail.