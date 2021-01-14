Главный старожил "Челси" покинул клуб

"Челси" совершил свой первый январский трансфер, попрощавшись со своим главным старожилом в лице Лукаса Пиазона.

Пиазон принадлежал "Челси" на протяжении девяти с половиной лет — дольше, чем любой другой игрок из числа тех, что все еще находятся на балансе лондонского клуба.



Прибыв на "Стэмфорд Бридж" из родного "Сан-Паулу" за 5 миллионов фунтов в 2012 году с репутацией большого таланта, Лукас сыграл лишь три матча за "синих", включая единственный в Премьер-Лиге.



Почти всю свою английскую карьеру Пиазон скитался по арендам, успев побывать в "Малаге", "Витессе", "Айнтрахте", "Рединге", "Фулхэме", "Кьево" и "Риу Аве".



Контракт Пиазона истекал уже в конце этого сезона, поэтому "Челси" принял предложение "Браги", с которой 26-летний бразилец теперь заключил контракт до 2025 года.