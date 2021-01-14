Главный старожил "Челси" покинул клуб
"Челси" совершил свой первый январский трансфер, попрощавшись со своим главным старожилом в лице Лукаса Пиазона.
Пиазон принадлежал "Челси" на протяжении девяти с половиной лет — дольше, чем любой другой игрок из числа тех, что все еще находятся на балансе лондонского клуба.
Прибыв на "Стэмфорд Бридж" из родного "Сан-Паулу" за 5 миллионов фунтов в 2012 году с репутацией большого таланта, Лукас сыграл лишь три матча за "синих", включая единственный в Премьер-Лиге.
Почти всю свою английскую карьеру Пиазон скитался по арендам, успев побывать в "Малаге", "Витессе", "Айнтрахте", "Рединге", "Фулхэме", "Кьево" и "Риу Аве".
Контракт Пиазона истекал уже в конце этого сезона, поэтому "Челси" принял предложение "Браги", с которой 26-летний бразилец теперь заключил контракт до 2025 года.
14.01.2021 16:00
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Последние комментарии:
Настоящая легенда, в отличии от обоссаных Салахов и Фирмино, каким мускулистые дядьки надрочили на личико. Скриньте.
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пизда-зона
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Ему только 26
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Пиазону не повезло, что турнули Папу Карло, то его подпускал в основу.
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Как то пох.
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16.03.2011 13:54 #
alekseymorozov95
Видел пару его игр скорее это новый Бебе
http://fapl.ru/posts/11950/?c=1
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клуб наемников
не ценят своих легенд настолько, что те заканчивают в стане прямого конкурента. А потом приходят тренерами, чтобы быть вышвырнутыми на мороз после серии невыразительных результатов которые приводят клуб на его законное место
чукотски-лондонский беспредел, интернациональное ауе как оно есть
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Легенда...
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Новый Кака говорили они
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