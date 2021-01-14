Главный старожил "Челси" покинул клуб

Лукас Пиазон "Челси" совершил свой первый январский трансфер, попрощавшись со своим главным старожилом в лице Лукаса Пиазона.

Пиазон принадлежал "Челси" на протяжении девяти с половиной лет — дольше, чем любой другой игрок из числа тех, что все еще находятся на балансе лондонского клуба.

Прибыв на "Стэмфорд Бридж" из родного "Сан-Паулу" за 5 миллионов фунтов в 2012 году с репутацией большого таланта, Лукас сыграл лишь три матча за "синих", включая единственный в Премьер-Лиге.

Почти всю свою английскую карьеру Пиазон скитался по арендам, успев побывать в "Малаге", "Витессе", "Айнтрахте", "Рединге", "Фулхэме", "Кьево" и "Риу Аве".

Контракт Пиазона истекал уже в конце этого сезона, поэтому "Челси" принял предложение "Браги", с которой 26-летний бразилец теперь заключил контракт до 2025 года.


Метки Брага, Пиазон, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. leon-britton 14.01.2021 16:33 # leon-britton
    Настоящая легенда, в отличии от обоссаных Салахов и Фирмино, каким мускулистые дядьки надрочили на личико. Скриньте.

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  2. kukuruzzo 14.01.2021 16:26 # kukuruzzo
    пизда-зона

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  3. vyrentz 14.01.2021 16:14 # vyrentz
    Ему только 26

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  4. feldkurat 14.01.2021 16:14 # feldkurat
    Пиазону не повезло, что турнули Папу Карло, то его подпускал в основу.

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  5. sexan 14.01.2021 16:09 # sexan
    Как то пох.

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  6. superglor 14.01.2021 16:09 # superglor
    16.03.2011 13:54 #
    alekseymorozov95

    Видел пару его игр скорее это новый Бебе

    http://fapl.ru/posts/11950/?c=1

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  7. lfcynwa 14.01.2021 16:08 # lfcynwa
    клуб наемников
    не ценят своих легенд настолько, что те заканчивают в стане прямого конкурента. А потом приходят тренерами, чтобы быть вышвырнутыми на мороз после серии невыразительных результатов которые приводят клуб на его законное место

    чукотски-лондонский беспредел, интернациональное ауе как оно есть

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  8. hachidlo 14.01.2021 16:03 # hachidlo
    Легенда...

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  9. edvinman-utd 14.01.2021 16:01 # edvinman-utd
    Новый Кака говорили они

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