Артета: "Будущее Мустафи — в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета дал понять, что не планирует прощаться с защитником Шкодраном Мустафи в январе.

Это трансферное окно дает "Арсеналу" последнюю возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Мустафи, который летом 2016 был куплен у "Валенсии" за 35 миллионов фунтов, но который уже вступил в заключительные полгода по своему контракту.



Тем не менее, Артета, уже отпустив Вильяма Салиба и ожидая ухода Сократиса Папастатопулоса, предпочитает сохранить Шкодрана до конца сезона.



"Прямо сейчас его будущее — здесь. От нас, наверное, уйдет Папа в это окно, Вильям уже отправился в аренду, поэтому у нас не такой большой выбор".



"Габриэль отсутствовал какое-то время, Давид (Луис) был травмирован, так что это совершенно другая ситуация, нежели прежде", — цитирует Артету The Independent.