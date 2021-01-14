Артета: "Будущее Мустафи — в "Арсенале"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета дал понять, что не планирует прощаться с защитником Шкодраном Мустафи в январе.
Это трансферное окно дает "Арсеналу" последнюю возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Мустафи, который летом 2016 был куплен у "Валенсии" за 35 миллионов фунтов, но который уже вступил в заключительные полгода по своему контракту.
Тем не менее, Артета, уже отпустив Вильяма Салиба и ожидая ухода Сократиса Папастатопулоса, предпочитает сохранить Шкодрана до конца сезона.
"Прямо сейчас его будущее — здесь. От нас, наверное, уйдет Папа в это окно, Вильям уже отправился в аренду, поэтому у нас не такой большой выбор".
"Габриэль отсутствовал какое-то время, Давид (Луис) был травмирован, так что это совершенно другая ситуация, нежели прежде", — цитирует Артету The Independent.
14.01.2021 15:00
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Последние комментарии:
Жёлтая михужле за михуету в тексте.
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Правильно. Мустафи норм игрок.
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Он нас, наверное, уйдет Папа в это окно
😁Ясно-понятно
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