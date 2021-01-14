Матч "Астон Вилла" — "Эвертон" отложен

Запланированный на воскресенье матч Премьер-Лиги между "Астон Виллой" и "Эвертоном" был отложен.

Напомним, на прошлой неделе в стане "Виллы" была зафиксирована вспышка коронавируса. Матч Кубка Англии против "Ливерпуля" бирмингемцы сыграли молодежью, но их назначенный на среду поединок Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" был отложен.



Матч "вилланов" против "Эвертона" изначально планировался на субботу, затем был отодвинут на сутки позже, а сегодня и вовсе был отложен на неопределенное время.



Хорошая новость в том, что "Вилле" удалось обуздать вспышку COVID-19, и в воскресенье игроки команды Дина Смита должны вернуться к тренировкам на базе, чтобы начать подготовку к матчу против "Манчестер Сити" 20 января.



Кроме того, спустя три дня после выезда к "Сити" "вилланам" предстоит сыграть отложенный матч против "Ньюкасла" — та игра должна была состояться в декабре, но была отменена из-за проблем с коронавирусом у "сорок".