Мерсон: "Дайте Лэмпарду время — "Челси" еще может выиграть Премьер-Лигу"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Челси" нужно проявить терпение к своему главному тренеру Фрэнку Лэмпарду.

Согласно слухам, субботнее дерби против "Фулхэма" может стать едва ли не определяющим для судьбы Лэмпарда, который выиграл лишь один из шести последних матчей в Премьер-Лиге.



Однако Мерсон выступает против увольнения Лэмпарда и верит, что "синих" рано вычеркивать из числа претендентов на титул.



"Если "Челси" не обыграет "Фулхэм", следует ли им уволить Фрэнка Лэмпарда? Это зависит от того, чего "Челси" хочет в этом году. Вы говорите: "Давайте избавимся от Фрэнка". Хорошо, но кто придет на его место? Они вернут Рафу Бенитеса? А если вы пригласите Андрея Шевченко, то в чем разница? Как и Лэмпард, он не тренировал игроков мирового уровня, и ему потребуется время".



"Это не так, что ты можешь позвать Карло Анчелотти в качестве временного решения. Рано или поздно "Челси" должен выработать план. Нельзя потратить 200 миллионов фунтов и думать, что ты выиграешь лигу. Это так не работает".



"Лэмпард отлично потрудился в прошлом году, и это первый раз, когда он работает с игроками мирового уровня. Дайте ему шанс".



"Им нужно быть реалистами в отношении своих ожиданий от этого сезона. Я бы сказал, что их планом должно быть сохранение места в топ-4 — они попали туда в прошлом сезоне, не тратя 200 миллионов фунтов — и, возможно, участие в чемпионской гонке".



"Сезон складывается таким образом, что ты можешь выиграть три матча подряд, и ты снова в гонке. Команды проигрывают матчи и теряют очки налево, направо и по центру. Если ты одержишь пять побед подряд, ты, наверное, будешь во главе лиги. В прошлом году такого не было".



Это будет матч огромной важности, большое дерби. Но от "Челси" ожидают победы над "Фулхэмом", потому что у них лучше игроки. Я ожидаю, что они выиграют этот матч".



"Если бы столько очков было у "Челси" в прошлом сезоне или сезоне перед этим, я бы сказал, что "Челси" в беде. Но не в этом сезоне. Они еще имеют шансы на титул, и это важно".



"Манчестер Юнайтед" взялся из ниоткуда, просочился наверх, и теперь они могут уйти в отрыв, если победят "Ливерпуль". Им просто немного везет — начиная с ноября, когда "Вест Бромвич" должен был получить железобетонный пенальти".



"Поэтому я и считаю, что "Челси" еще не лишился шансов. Где бы ты ни находился, пять побед подряд, и ты снова в гонке", — сообщил Мерсон.