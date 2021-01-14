Пакер отказался извиняться перед Моуриньо

Главный тренер "Фулхэма" Скотт Пакер заявил, что не будет приносить извинений своему коллеге Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма".

Напомним, Паркер был чрезвычайно возмущен тем, что Премьер-Лига сделала его команду соперником "шпор" на среду вместо "Астон Виллы", столкнувшейся со вспышкой коронавируса.



Скотт даже назвал это решение "скандальным", в ответ на что Моуриньо потребовал извинений, если "дачники", предыдущий раз игравшие в Премьер-Лиге еще 26 декабря, выйдут на дерби сильнейшим составом.



Лишив "Тоттенхэм" победы (1:1), Паркер объяснил свое недовольство, отказав коллеге в сатисфакции.



"Ни я, ни этот клуб не должны ни перед кем извиняться".



"Люди со стороны могут говорить и видеть, что пожелают, но вы очень заблуждаетесь. Сегодня на поле вышли два игрока, которые тренировались один день после COVID-19. Другие игроки тренировались только три-четыре дня. Моя претензия насчет этого матча состояла в том, что мы имели только два дня на подготовку к нему".



"Этот матч был запланирован 16 дней назад. С тех пор мы выявили 10 случаев заражения, включая двух сотрудников, а в понедельник утром нам сказали, что мы должны сыграть этот матч в среду. Это я и имел ввиду. Люди понимают, в какой ситуации мы находились — мы ничего не выдумывали. Мы были очень открыты и заботились о безопасности других".



"Эта команда была целеустремлена, упорно поработав два дня. В конце концов нам удалось добиться приятного результата", — цитирует Паркера Sky Sports.