Пакер отказался извиняться перед Моуриньо

Скотт Паркер Главный тренер "Фулхэма" Скотт Пакер заявил, что не будет приносить извинений своему коллеге Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма".

Напомним, Паркер был чрезвычайно возмущен тем, что Премьер-Лига сделала его команду соперником "шпор" на среду вместо "Астон Виллы", столкнувшейся со вспышкой коронавируса.

Скотт даже назвал это решение "скандальным", в ответ на что Моуриньо потребовал извинений, если "дачники", предыдущий раз игравшие в Премьер-Лиге еще 26 декабря, выйдут на дерби сильнейшим составом.

Лишив "Тоттенхэм" победы (1:1), Паркер объяснил свое недовольство, отказав коллеге в сатисфакции.

"Ни я, ни этот клуб не должны ни перед кем извиняться".

"Люди со стороны могут говорить и видеть, что пожелают, но вы очень заблуждаетесь. Сегодня на поле вышли два игрока, которые тренировались один день после COVID-19. Другие игроки тренировались только три-четыре дня. Моя претензия насчет этого матча состояла в том, что мы имели только два дня на подготовку к нему".

"Этот матч был запланирован 16 дней назад. С тех пор мы выявили 10 случаев заражения, включая двух сотрудников, а в понедельник утром нам сказали, что мы должны сыграть этот матч в среду. Это я и имел ввиду. Люди понимают, в какой ситуации мы находились — мы ничего не выдумывали. Мы были очень открыты и заботились о безопасности других".

"Эта команда была целеустремлена, упорно поработав два дня. В конце концов нам удалось добиться приятного результата", — цитирует Паркера Sky Sports.


Метки Паркер, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. yungard 14.01.2021 12:41 # yungard
    как запел 2 дня на подготовку, для других клубов это норма

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  2. j-silver 14.01.2021 12:33 # j-silver
    он же вроде парКер

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  3. thegodfather 14.01.2021 12:14 # thegodfather
    Пидер ПАКЕР

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  4. scauzer11 14.01.2021 12:01 # scauzer11
    зря он затеял эту перепалку с Моуром, Моур его пережуёт, проглотит и не поперхнётся))

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