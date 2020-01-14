Фоден: "Сити" вернулся в свою лучшую форму"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден предостерег конкурентов по Премьер-Лиге насчет того, что "горожане" вернулись в свою лучшую форму.

Восьмой гол Фодена в этом сезоне помог "Сити" одержать победу 1:0 над "Брайтоном" накануне вечером и развить свою беспроигрышную серию до 14 матчей во всех соревнованиях, причем в 11 из них "горожане" не пропускали.



Фил чувствует, что его команда окончательно избавилась от терзавших в начале сезона проблем и теперь готова включиться в борьбу с "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" за титул.



"Определенно есть такое ощущение, что мы вернулись в свою лучшую форму. Последние результаты придали нам уверенности".



"Сегодня мы могли сыграть лучше, но в целом я все равно очень горжусь командой. Это отличный результат".



"Брайтон" оборонялся очень хорошо и имел хороший план на игру. Было очень важно забить до перерыва. Этот гол оказался победным, так что я доволен".



"Я забиваю не так уж много своей правой ногой, поэтому было приятно сделать это. Мне всегда нравится забивать голы и проникать в штрафную".



"Мы просто должны продлить эту форму и стремиться к победе в лиге", — сообщил Фоден BT Sport.