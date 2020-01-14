Фоден: "Сити" вернулся в свою лучшую форму"
Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден предостерег конкурентов по Премьер-Лиге насчет того, что "горожане" вернулись в свою лучшую форму.
Восьмой гол Фодена в этом сезоне помог "Сити" одержать победу 1:0 над "Брайтоном" накануне вечером и развить свою беспроигрышную серию до 14 матчей во всех соревнованиях, причем в 11 из них "горожане" не пропускали.
Фил чувствует, что его команда окончательно избавилась от терзавших в начале сезона проблем и теперь готова включиться в борьбу с "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" за титул.
"Определенно есть такое ощущение, что мы вернулись в свою лучшую форму. Последние результаты придали нам уверенности".
"Сегодня мы могли сыграть лучше, но в целом я все равно очень горжусь командой. Это отличный результат".
"Брайтон" оборонялся очень хорошо и имел хороший план на игру. Было очень важно забить до перерыва. Этот гол оказался победным, так что я доволен".
"Я забиваю не так уж много своей правой ногой, поэтому было приятно сделать это. Мне всегда нравится забивать голы и проникать в штрафную".
"Мы просто должны продлить эту форму и стремиться к победе в лиге", — сообщил Фоден BT Sport.
14.01.2021 11:00
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