Артета предвкушает возвращение "особенного" Партея

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что предвкушает возвращение полузащитника Томаса Партея к выступлениям за клуб.

Из-за травмы бедра и последующего рецидива Партей сыграл всего шесть матчей за "Арсенал" после своего перехода из "Атлетико" за 45 миллионов фунтов.



Однако сейчас Томас решил свои проблемы и готов сыграть против "Кристал Пэлас" в четверг. И Артете не терпится увидеть 27-летнего ганца в деле.



"Думаю, с ним мы выглядим иначе — он дает команде нечто другое. Дело не только в его таланте, но также в физическим данных и в том, что он за человек. Игроки рядом с ним становятся лучше, и это большое качество".



"Это невероятно, что мы подписали его в октябре, а он сыграл считанное количество матчей за нас. Мы толком не видели, как он способен влиять на команду. Естественно, нам его не хватало. Думаю, для нас будет большим бонусом, если он будет оставаться в форме".



"Будучи травмированным, ты ощущаешь ответственность из-за того, какие усилия приложил клуб, чтобы заполучить тебя. Он так хотел перейти к нам на протяжении нескольких месяцев. Он очень хотел стать частью этого, и он знает, насколько полезен может быть для нас. Однако ему пришлось столкнуться с травмами, локдауном и переездом на новое место. Ему было тяжело".



"Именно поэтому он спешил вернуться в строй и успеть везде, он не хотел сидеть дома один. Сейчас у него все в порядке, он хорошо освоился в раздевалке и познакомился с персоналом. Он особенная личность, и я надеюсь, мы, наконец, увидим это на поле", — цитирует Артету The Guardian.