Мендеш ищет для Эшпириту Санту новый клуб в Премьер-Лиге

Суперагент Жорже Мендеш ищет для главного тренера "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту новый клуб в Премьер-Лиге.

Эшпириту Санту лишь в сентябре заключил с "волками" новый контракт, рассчитанный до 2023 года. Однако The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что Мендеш активно работает над сменой обстановки для своего клиента.



Сам Эшпириту Санту вполне комфортно чувствует себя на "Молинью", но Мендеш, среди прочих клиентов которого значатся Криштиану Роналду и Жозе Моуриньо, хочет, чтобы Нуну попробовал себя в более серьезном клубе, поэтому участие в еврокубках является обязательным критерием.



В период работы с "Вулверхэмптоном" Эшпириту Санту заработал отличную репутацию, выведя клуб из Чемпионшипа и достигнув Лиги Европы. В идеале Нуну хотел бы остаться в Премьер-Лиге, но вариант с испанской Ла Лигой тоже не исключен.



Источник добавляет, что недавно Мендеш общался насчет своего клиента с "Арсеналом", однако улучшение результатов заставило "канониров" отказаться от мыслей насчет приглашения 46-летнего португальца.