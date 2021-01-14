"Тоттенхэм" может отпустить Роуза в "Вест Бромвич"

"Тоттенхэм" задумывается о том, чтобы разорвать контракт с защитником Данни Роузом, позволив тому перейти свободным агентом в "Вест Бромвич".

Напомним, Роуз не получил игровой номер в "Тоттенхэме" на этот сезон, а также не был заявлен на Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.



О том, что ему нет места в планах главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо, Данни было сказано еще летом, однако он не пожелал уходить из воспитавшего его клуба.



Контракт Роуза истекает в конце сезона, однако существует вероятность, что "Тоттенхэм" и 30-летний англичанин расстанутся уже в этом месяце.



Как сообщает talkSPORT, заполучить Роуза очень хочет новоиспеченный наставник "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс, который манит Данни возможностью играть регулярно.