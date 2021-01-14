"Тоттенхэм" может отпустить Роуза в "Вест Бромвич"

Данни Роуз "Тоттенхэм" задумывается о том, чтобы разорвать контракт с защитником Данни Роузом, позволив тому перейти свободным агентом в "Вест Бромвич".

Напомним, Роуз не получил игровой номер в "Тоттенхэме" на этот сезон, а также не был заявлен на Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.

О том, что ему нет места в планах главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо, Данни было сказано еще летом, однако он не пожелал уходить из воспитавшего его клуба.

Контракт Роуза истекает в конце сезона, однако существует вероятность, что "Тоттенхэм" и 30-летний англичанин расстанутся уже в этом месяце.

Как сообщает talkSPORT, заполучить Роуза очень хочет новоиспеченный наставник "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс, который манит Данни возможностью играть регулярно.


Метки Вест Бромвич, Роуз, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2021 08:00

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