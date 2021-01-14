Моуриньо: "Снова не удалось прикончить игру"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо посетовал на неумение своей команды "прикончить игру".

Открыв счет усилиями Харри Кейна в домашнем матче против "Фулхэма", "Тоттенхэм" не смог воплотить свое игровое преимущество во второй гол, а в концовке за это поплатился и позволил сопернику уйти от поражения — 1:1.



Подобное случается со "шпорами" далеко не в первый раз, и Моуриньо объясняет это индивидуальными ошибками, а вовсе не недочетами своей тактики и командной игры.



"В очередной раз мы пропустили совершенно необязательный гол. Должен признать, во втором тайме соперник играл активнее нас. Они уступали в счете и старались, но Уго Льорису не приходилось совершать сейвов. Мы не прикончили игру и в очередной раз оставили игрока без опеки".



"Во время матчей у нас есть много возможностей прикончить игру. Ведя в счете, мы не проявляем амбиций, чтобы забить еще и прикончить игру. Особенно в выездных матчах".



"Эта проблема касается отдельных игроков. Их индивидуальных качеств и индивидуальных ошибок. Я не могу сказать больше", — сообщил Моуриньо Amazon Prime.