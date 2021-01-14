Эмиль Смит-Роу. Де Брюйне из Кройдона

Игра 20-летнего Эмиля Смит-Роу в последних матчах "Арсенала" стала настоящим откровением и значительно снизила давление на Микеля Артету, который доверился юному плеймейкеру в пока что самый сложный момент своей тренерской карьеры. Смит-Роу мог стать важным игроком для "Арсенала" еще в прошлом сезоне, но мог и оказаться в "Тоттенхэме", который страстно хотел его заполучить.

Около пяти лет назад, когда Эмиль Смит-Роу был практически ребенком и еще не подписал профессиональный контракт, "шпоры" пытались переманить его. Причем — дважды. Маурисио Почеттино и глава селекционного отдела Пол Митчелл, а также другой ведущий скаут конкурирующего клуба Дэвид Уэбб были большими поклонниками таланта Смит-Роу и активно пытались перехватить юное дарование.



В то время они были не единственными поклонниками Эмиля, за которым пристально наблюдали "Аякс", дортмундская "Боруссия", "Ливерпуль" и ПСВ. Смит-Роу, однако, решил остаться в клубе, в который он попал 10-летним мальчишкой. Его потенциал был очевиден всем и раньше, но только сейчас он начинает реализовывать его — в сложное время для клуба и его менеджера Микеля Артеты.



20-летний парень вместе с Букайо Сака помог вдохнуть жизнь в атаку команды Микеля Артеты, которая действовала невзрачно на старте сезона. В последних трех матчах чемпионата Смит-Роу играл в основе, оказав ключевое влияние на победы над "Челси", "Вест Бромвичем" и "Брайтоном". В кубковом матче с "Ньюкаслом" Артета решил поберечь его, но именно вышедший на замену Эмиль забил победный гол в экстра-таймах.



В этом сезоне Смит-Роу забивает или отдает результативные передачи в среднем каждые 75 минут. После того как он проявил себя в Лиге Европы, а теперь стал важным исполнителем и в Премьер-Лиге, фанаты "канониров" окрестили его "кройдонским Де Брюйне". Сам Эмиль говорит, что это прозвище еще раньше стала использовать его мама и некоторые игроки "Арсенала" на тренировках.



Возможно, это прозвище немного иронично, но полузащитник "Арсенала" действительно боготворит звезду "Манчестер Сити". В молодости, когда Эмиль добирался на тренировки "Арсенала" на метро из Кройдона, он пытался равняться на Андреса Иньесту. Но сейчас для него основной ролевой моделью является Кевин Де Брюйне.



Хотя молодому полузащитнику еще предстоит пройти долгий путь, чтобы сравняться с бельгийцем, уже сейчас заметны некоторые сходства. Скауты и молодежные тренеры часто восхищались способностью Смит-Роу вскрывать защиту одним пасом, а его техника обращения с мячом под давлением всегда была на высоте.



В 2017 году его гол в ворота "Норвича" на уровне U-19 впечатлил многих. За минуту до конца игры, при счете 1:1, Эмиль поразил ворота из-за пределов штрафной, предварительно приняв мяч левой ногой, перебросив защитника, сбросив его себе грудью и пробив с правой.



За пределами поля сотрудники футбольного клуба "Арсенал" отмечают невероятную скромность Эмиля — он не из тех, кто желает привлекать к себе внимание. Недавно Смит-Роу провел несколько часов перед Рождеством, беседуя с выпускниками Ислингтона по Zoom. Это было частью проекта "Арсенал" в сообществе", но, как оказалось — Смит-Роу и ранее принимал в нем участие, регулярно общаясь с болельщиками и раздавая подарки на Рождество. Парень чувствует потребность отдавать, но не нуждается в рекламе.



Смит-Роу пытается быть незаметным вне поля, но на нем он сияет — еще в 2018 году он начал стучаться в основной состав команды. Тогда менеджером "Арсенала" был Унаи Эмери, который взял полузащитника на предсезонный сбор команды. Смит-Роу забил в игре против "Атлетико", а затем отметился голевой передачей в матче с ПСЖ, в свой 18-й день рождения. Когда "Арсенал" вернулся в Англию, со Смит-Роу был подписан пятилетний контракт.



Эмери был впечатлен игрой Смит-Роу и начал привлекать его к матчам основного состава в Кубке Лиги и Лиге Европы, прежде чем в январе было решено, что он нуждается в постоянной игровой практике и должен уйти в аренду. Гонку за него выиграл "РБ Лейпциг", в котором на тот момент как раз работал давний поклонник таланта Эмиля Пол Митчелл.



То было тяжелое время для юноши, который боролся с проблемами роста — он постоянно играл с болью в паховых мышцах, которая возникала при каждом прикосновении к мячу. Подобные проблемы в свое время испытывал и Серж Гнабри, а также ряд других игроков в 18-летнем возрасте. Эти проблемы ограничивали практику Смит-Роу, сыгравшего всего 28 минут в трех матчах "РБ Лейпциг", но немецкий клуб не хотел отправлять его обратно, сосредоточившись на тактическом развитии игрока.



Он стал больше ценить работу без мяча, а когда вернулся в "Арсенал", многие партнеры по команде заметили, что Эмиль добился значительного прогресса в понимании прессинга и стал лучше работать без мяча. В "РБ Лейпциг" нужно было учиться, и это было круто, учитывая, что Эмиль впервые жил без родителей. Период в "Хаддерсфилде" во второй половине сезона помог ему получить и игровую практику.



Микель Артета определил Эмиля частью долгосрочного плана и согласился на его аренду только при условии, что клуб, который примет Смит-Роу, будет использовать его в качестве "десятки" или "восьмерки", а не на фланге. У Эмиля было много вариантов, но он выбрал "Хаддерсфилд", так как эта команда уделяла большое внимание насыщению центра поля и играла по схеме 4-2-3-1.



Перед стартом нынешнего сезона Смит-Роу стал уже полноценным игроков основной обоймы для Артеты, но ему не повезло в товарищеском матче против "Куинз Парк Рейнджерс". В поединке, который проходил за 11 дней до начала сезона на базе "канониров" в Колни, Смит-Роу сиял на поле до тех пор, пока не упал неудачно на плечо после воздушной дуэли. В тот момент мысль о наложении на него проклятья не была бы кощунственной для Эмиля, но к счастью, оказалось, что его травма не так уж страшна.



Четыре месяца ушло на восстановление и набор формы, но вернулся Эмиль в правильное для себя и "Арсенала" время, проявив себя лучшим образом в очень важных для "канониров" матчах. Перед стартом сезона клуб и лично Микель Артета отговорили Эмиля от арендных вариантов, и теперь стало очевидно, почему Смит-Роу был так важен для "Арсенала". Играя в роли "десятки", Эмиль добавил легкости доселе очень тяжелой атаке "канониров" и в сотрудничестве с Букайо Сака стал одним из главных вдохновителей побед над "Челси", "Брайтоном" и "Вест Бромвичем".



"Я думаю, что демонстрируемые им сейчас качества — это то, что мы видели, когда он развивался в младших возрастных группах: он очень прямолинеен, всегда смотрит только вперед, обладает прекрасной техникой и очень умно владеет мячом", — говорит Стив Морроу, бывший руководитель академии "Арсенала". "Он всегда был полон энергии, работоспособности — он всегда живет игрой".



Второй гол "Арсенала" в ворота "Вест Бромвича", приблизивших третью победу в трех матчах, в которых Смит-Роу выходил в основе, подтверждает слова Морроу. "Арсенал" очень осторожно владел мячом, пока тот не попал к Смит-Роу от Эктора Беллерина. Ловкий пас на Букайо Сака, сопровождаемый рывком партнера по правому флангу, дал четкие инструкции всем, что пора совершить рывок. Две передачи и четыре секунды спустя мяч снова вернулся к Эмилю, который сделал все, чтобы Сака комфортно пробил по воротам. Это была впечатляющая комбинация и такой гол, который "Арсенал" не мог забить еще недавно.



"Команда хорошо выглядит со Смит-Роу в качестве 10-го номера — он делает разницу", — написал в Твиттере, ставший изгоем бывший плеймейкер "канониров" Месут Озил. Принимая во внимание то, что немец хотел этим подчеркнуть и собственную важность, все же поверим ему с оговоркой — важно не только само присутствие на поле "десятки", но и ее эффективность. К моменту замены Смит-Роу на Джо Уиллока, Эмиль преодолел дистанцию на футбольном поле в 10 км — больше, чем кто-либо в той игре. Похожая история произошла в матчах с "Челси" и "Брайтоном" — Смит-Роу обладает энергией, а также физическими способностями, убедившими Артету в том, что Эмиль, в отличие от Озила, он будет слишком большой роскошью для команды.



Смит-Роу прошел долгий путь к основе "Арсенала", хотя никто в Северном Лондоне не подвергал сомнению его талант с тех пор, как он появился в клубе в возрасте 10 лет. Были взлеты и падения, сложные периоды — например, когда он разочаровывался отсутствием игровой практики на фоне жесткой конкуренции в молодежной сборной Англии со стороны Фила Фодена и Джейдона Санчо. Но "Арсенал" упорно работал над тем, чтобы звездочка "канониров" все же взошла именно на "Эмирейтс", и сейчас все стороны вознаграждены.







Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru