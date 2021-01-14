"Тоттенхэм" упустил победу против "Фулхэма"
"Тоттенхэм" упустил победу в домашнем противостоянии с "Фулхэмом" — 1:1.
Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо поменял сразу 10 игроков в старте относительно выезда к "Марину" в Кубке Англии. Вернулись в команду все сильнейшие. Деле Алли переместился в запас.
На острие атак "Фулхэма" вернулся Бобби Декордова-Рид, став одним из шести изменений в старте по сравнению с кубковым матчем против КПР.
В начале матча гости смотрелись едва ли не лучше своего грозного соперника и первыми пробили в створ. Это Андре-Франк Замбо-Ангисса проверил на бдительность Уго Льориса.
Вскоре "Тоттенхэм" обозначил некоторое преимущество, а Сон Хен Мин дважды упражнялся в ударах с близкого расстояния, однако Альфонс Ареоля оба раза выручил "Фулхэм".
А на 25-й минуте уже ничто не спасло гостей. Серхио Регилон выполнил потрясающую подачу с левого фланга к дальней штанге, где удар в падении головой нанес Харри Кейн — 1:0.
Далее "шпоры" играли первым номером, однако "дачники" выглядели не так уж плохо. На 35-й минуте зрелищным, но неточным ударом отметился Рубен Лофтус-Чик. Кроме того, по разу команды претендовали на пенальти — рефери Пол Тирни не стал вмешиваться.
После перерыва "Тоттенхэм" сохранил игровое преимущество, но реальных моментов почти не создавал. Лишь на 71-й минуте Сон вырвался на оперативный простор и попал в штангу.
Расплата за промах Сона наступила немедленно. Вышедший на замену у "дачников" Адемола Лукман обыграл на левом фланге Давинсона Санчеса и навесил в штрафную, где Иван Кавалейру пробил головой почти без сопротивления — 1:1.
Гол воодушевил "Фулхэм", и в остатке матча обе команды проявили желание вырвать победу. А "Тоттенхэм" даже поразил ворота Ареоля, но вмешался офсайд.
"Тоттенхэм" должен быть разочарован. "Фулхэм" оказался довольно податливым соперником, не шибко опасно атакуя и не отсиживаясь в глухой обороне, но собственная расслабленность стоила "шпорам" потери двух очков.
"Тоттенхэм" — "Фулхэм". Отчет о матче
14.01.2021 01:10
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Последние комментарии:
Пздц сколько моментов проебано или тащил кипер, и карма как всегда сказала своё слово
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2021 год. Англия, Лондон, Кобхэм. Тренировочный центр ФК Челси.
- На сегодня хватит! - Человек в спортивном костюме подошел к группе уставших, но очень довольных собой людей.
Ребята улыбались. В последнее время все складывалось просто отлично.
- Подойдите сюда, парни! - попросил тренер.
Тренер излучал уверенность. Он посмотрел каждому игроку в глаза и увидел в них желание побеждать. Гордость переполняла его...
Наконец, Фрэнк Лэмпард собрался с мыслями и нарушил тишину:
- Послушайте меня, ребята. Это важно. Я хочу, чтобы желающие выиграть трофей перестали приходить сюда, - заявил Лэмпард.
Больше на тренировочной базе Челси никого не видели.
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Ter Stegen are you crazy????
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я понял почему у bezviza не горит zhопа
потому что она у него пробита,Дырка ебанна я
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Какой то Хольштайн выбил Баварию из кубка))
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bezviz Дырка этого сайта
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Parker is a good student of Mourinho.
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Похоже Жозе подгорает сам от себя.
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У Жозе опять от чего-нибудь пригорит.
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ГОРИТЕ С МОЩИ ТОТТЕНХЕМА??????
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Омерзительная игра Фулхэма, пол второго тайма откровенно тянули время, Лукман конечно на свежести зарешал ( ну ничего, двигаемся дальше.
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Посмотри 5 лет в Тоттенхэме 0 трофеев 2 недели в ПСЖ есть трофей
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С победой.
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горите от мощи тотенхема?
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Шо, опять?
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