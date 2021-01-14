"Тоттенхэм" упустил победу против "Фулхэма"

"Тоттенхэм" упустил победу в домашнем противостоянии с "Фулхэмом" — 1:1.

Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо поменял сразу 10 игроков в старте относительно выезда к "Марину" в Кубке Англии. Вернулись в команду все сильнейшие. Деле Алли переместился в запас.



На острие атак "Фулхэма" вернулся Бобби Декордова-Рид, став одним из шести изменений в старте по сравнению с кубковым матчем против КПР.



В начале матча гости смотрелись едва ли не лучше своего грозного соперника и первыми пробили в створ. Это Андре-Франк Замбо-Ангисса проверил на бдительность Уго Льориса.



Вскоре "Тоттенхэм" обозначил некоторое преимущество, а Сон Хен Мин дважды упражнялся в ударах с близкого расстояния, однако Альфонс Ареоля оба раза выручил "Фулхэм".



А на 25-й минуте уже ничто не спасло гостей. Серхио Регилон выполнил потрясающую подачу с левого фланга к дальней штанге, где удар в падении головой нанес Харри Кейн — 1:0.



Далее "шпоры" играли первым номером, однако "дачники" выглядели не так уж плохо. На 35-й минуте зрелищным, но неточным ударом отметился Рубен Лофтус-Чик. Кроме того, по разу команды претендовали на пенальти — рефери Пол Тирни не стал вмешиваться.



После перерыва "Тоттенхэм" сохранил игровое преимущество, но реальных моментов почти не создавал. Лишь на 71-й минуте Сон вырвался на оперативный простор и попал в штангу.



Расплата за промах Сона наступила немедленно. Вышедший на замену у "дачников" Адемола Лукман обыграл на левом фланге Давинсона Санчеса и навесил в штрафную, где Иван Кавалейру пробил головой почти без сопротивления — 1:1.



Гол воодушевил "Фулхэм", и в остатке матча обе команды проявили желание вырвать победу. А "Тоттенхэм" даже поразил ворота Ареоля, но вмешался офсайд.



"Тоттенхэм" должен быть разочарован. "Фулхэм" оказался довольно податливым соперником, не шибко опасно атакуя и не отсиживаясь в глухой обороне, но собственная расслабленность стоила "шпорам" потери двух очков.



"Тоттенхэм" — "Фулхэм". Отчет о матче