"Тоттенхэм" упустил победу против "Фулхэма"

Иван Кавалейру "Тоттенхэм" упустил победу в домашнем противостоянии с "Фулхэмом" — 1:1.

Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо поменял сразу 10 игроков в старте относительно выезда к "Марину" в Кубке Англии. Вернулись в команду все сильнейшие. Деле Алли переместился в запас.

На острие атак "Фулхэма" вернулся Бобби Декордова-Рид, став одним из шести изменений в старте по сравнению с кубковым матчем против КПР.

В начале матча гости смотрелись едва ли не лучше своего грозного соперника и первыми пробили в створ. Это Андре-Франк Замбо-Ангисса проверил на бдительность Уго Льориса.

Вскоре "Тоттенхэм" обозначил некоторое преимущество, а Сон Хен Мин дважды упражнялся в ударах с близкого расстояния, однако Альфонс Ареоля оба раза выручил "Фулхэм".

А на 25-й минуте уже ничто не спасло гостей. Серхио Регилон выполнил потрясающую подачу с левого фланга к дальней штанге, где удар в падении головой нанес Харри Кейн — 1:0.

Далее "шпоры" играли первым номером, однако "дачники" выглядели не так уж плохо. На 35-й минуте зрелищным, но неточным ударом отметился Рубен Лофтус-Чик. Кроме того, по разу команды претендовали на пенальти — рефери Пол Тирни не стал вмешиваться.

После перерыва "Тоттенхэм" сохранил игровое преимущество, но реальных моментов почти не создавал. Лишь на 71-й минуте Сон вырвался на оперативный простор и попал в штангу.

Расплата за промах Сона наступила немедленно. Вышедший на замену у "дачников" Адемола Лукман обыграл на левом фланге Давинсона Санчеса и навесил в штрафную, где Иван Кавалейру пробил головой почти без сопротивления — 1:1.

Гол воодушевил "Фулхэм", и в остатке матча обе команды проявили желание вырвать победу. А "Тоттенхэм" даже поразил ворота Ареоля, но вмешался офсайд.

"Тоттенхэм" должен быть разочарован. "Фулхэм" оказался довольно податливым соперником, не шибко опасно атакуя и не отсиживаясь в глухой обороне, но собственная расслабленность стоила "шпорам" потери двух очков.

"Тоттенхэм" — "Фулхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2021 01:10

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Последние комментарии:




  1. edgarkuznetsov 14.01.2021 01:57 # edgarkuznetsov
    Пздц сколько моментов проебано или тащил кипер, и карма как всегда сказала своё слово

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  2. alexander-arnold 14.01.2021 01:54 # alexander-arnold
    2021 год. Англия, Лондон, Кобхэм. Тренировочный центр ФК Челси.

    - На сегодня хватит! - Человек в спортивном костюме подошел к группе уставших, но очень довольных собой людей.
    Ребята улыбались. В последнее время все складывалось просто отлично.
    - Подойдите сюда, парни! - попросил тренер.
    Тренер излучал уверенность. Он посмотрел каждому игроку в глаза и увидел в них желание побеждать. Гордость переполняла его...
    Наконец, Фрэнк Лэмпард собрался с мыслями и нарушил тишину:
    - Послушайте меня, ребята. Это важно. Я хочу, чтобы желающие выиграть трофей перестали приходить сюда, - заявил Лэмпард.

    Больше на тренировочной базе Челси никого не видели.

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  3. largo-winch 14.01.2021 01:47 # largo-winch
    Ter Stegen are you crazy????

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  4. v-0987654321 14.01.2021 01:32 # v-0987654321
    я понял почему у bezviza не горит zhопа
    потому что она у него пробита,Дырка ебанна я

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  5. ataman 14.01.2021 01:30 # ataman
    Какой то Хольштайн выбил Баварию из кубка))

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  6. v-0987654321 14.01.2021 01:24 # v-0987654321
    bezviz Дырка этого сайта

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  7. largo-winch 14.01.2021 01:16 # largo-winch
    Parker is a good student of Mourinho.

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  8. nemovista 14.01.2021 01:15 # nemovista
    Похоже Жозе подгорает сам от себя.

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  9. brown-ale 14.01.2021 01:14 # brown-ale
    У Жозе опять от чего-нибудь пригорит.

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  10. bezviz 14.01.2021 01:14 # bezviz
    ГОРИТЕ С МОЩИ ТОТТЕНХЕМА??????

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  11. anabanana94 14.01.2021 01:13 # anabanana94
    Омерзительная игра Фулхэма, пол второго тайма откровенно тянули время, Лукман конечно на свежести зарешал ( ну ничего, двигаемся дальше.

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  12. hunter022 14.01.2021 01:12 # hunter022
    Посмотри 5 лет в Тоттенхэме 0 трофеев 2 недели в ПСЖ есть трофей

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  13. nemovista 14.01.2021 01:12 # nemovista
    С победой.

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  14. unclearness 14.01.2021 01:11 # unclearness
    горите от мощи тотенхема?

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  15. superglor 14.01.2021 01:11 # superglor
    Шо, опять?

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