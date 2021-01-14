"Ньюкасл" не будет спешить с увольнением Брюса
Главному тренеру "Ньюкасла" Стиву Брюсу пока не грозит увольнение.
В минувший вторник "Ньюкасл" позволил "Шеффилд Юнайтед" одержать свою первую победу в этом сезоне Премьер-Лиге.
Поражением 1:0 на "Брамалл Лэйн" подопечные Брюса продлили свою серию без побед до восьми матчей с учетом всех соревнований.
В этот период "сороки" опустились на 15-е место в Премьер-Лиге и обидным образом вылетели из Кубка Англии, дважды пропустив от "Арсенала" в экстра-таймах.
Однако The Independent утверждает, что пока Брюс сохраняет поддержку боссов клуба. Преимущество в восемь очков над зоной вылета позволяет "Ньюкаслу" не паниковать.
Кроме того, владелец "Ньюкасла" Майк Эшли по-прежнему пытается продать свой клуб и не хочет раскачивать лодку, меняя главного тренера посреди сезона.
14.01.2021 00:05
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