"Саутгемптон" сыграет со "Шрюсбери" 19 января

Свой отложенный матч 3-го раунда Кубка Англии против "Шрюсбери" "Саутгемптон" сыграет в следующий вторник, 19 января.

Напомним, данный матч должен был состояться еще в минувшую субботу, однако был отложен из-за вспышки коронавируса в стане клуба Лиги Один.



Ходили слухи, что "Шрюсбери" будет засчитано техническое поражение, однако FA все же нашла окно в календаре, и теперь команды встретятся 19 января.



Вместе с тем Премьер-Лиге пришлось отложить матч "святых" против "Лидса", потому что эта игра была запланирована на 20 января.



Добавим, что победитель матча на "Сент-Мэри" в следующий вторник выходит в 4-м раунде на "Арсенал", который, к слову, навестит "Саутгемптон" 26 января в рамках Премьер-Лиги.