Фоден принес "Сити" победу над "Брайтоном"

"Манчестер Сити" одержал победу 1:0 над "Брайтоном" благодаря очередному голу своего лучшего бомбардира в этом сезоне Фила Фодена.

Относительно победы 3:0 над "Бирмингемом" в Кубке Англии в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерсон, Джон Стоунс, Александр Зинченко и Илкай Гюндоган.



У "чаек" можно было насчитать сразу семь перестановок в старте относительно 120 минут и серии пенальти против "Ньюпорта" из Лиги Два.



"Сити" сразу же забрал мяч под свой контроль, но по-настоящему напрячь своего соперника никак не мог. Лишь на 14-й минуте Кевин Де Брюйне, сыграв в стенку с Гюндоганом, вышел на убойную позицию, однако его удар в упор был парирован голкипером "Брайтона" Робертом Санчесом.



Вскоре Санчес ошибся, в своей штрафной взяв в руки мяч после паса назад от защитника. Однако результативно разыграть свободный хозяевам не удалось.



"Чайки" стойко держались и, казалось, без проблем сохранят ничейный счет до перерыва, однако на 44-й минуте Фил Фоден пробил низом с линии штрафной, направив мяч в притирку со штангой — 1:0.



С началом второго тайма "горожане" принялись искать второй гол, обрушив шквал атак на чужие ворота. Санчес трудился в поте лица, а на 59-й минуте после удара Бернарду Силвы "Брайтон" выручила только крестовина.



Однако этот натиск продлился недолго. Гости отодвинули игру от своих ворот и значительно активизировались впереди, пускай и без реальных моментов.



У "горожан" игра разладилась, а рисковать они уже не хотели. "Чайки" вроде бы и хотели уйти от поражения, но силенок им явно не хватало.



Уже в компенсированное время Де Брюйне нарвался на фол Санчеса в штрафной, но вышедший на замену Рахим Стерлинг не смог реализовать пенальти, направив мяч выше.



"Сити" пришлось понервничать из-за своей неспособности забить второй гол. Однако "Брайтон" не создал серьезных угроз впереди, и победа получилось хоть и непростой, но не валидольной.



"Манчестер Сити" — "Брайтон". Отчет о матче