Фоден принес "Сити" победу над "Брайтоном"

Фил Фоден "Манчестер Сити" одержал победу 1:0 над "Брайтоном" благодаря очередному голу своего лучшего бомбардира в этом сезоне Фила Фодена.

Относительно победы 3:0 над "Бирмингемом" в Кубке Англии в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерсон, Джон Стоунс, Александр Зинченко и Илкай Гюндоган.

У "чаек" можно было насчитать сразу семь перестановок в старте относительно 120 минут и серии пенальти против "Ньюпорта" из Лиги Два.

"Сити" сразу же забрал мяч под свой контроль, но по-настоящему напрячь своего соперника никак не мог. Лишь на 14-й минуте Кевин Де Брюйне, сыграв в стенку с Гюндоганом, вышел на убойную позицию, однако его удар в упор был парирован голкипером "Брайтона" Робертом Санчесом.

Вскоре Санчес ошибся, в своей штрафной взяв в руки мяч после паса назад от защитника. Однако результативно разыграть свободный хозяевам не удалось.

"Чайки" стойко держались и, казалось, без проблем сохранят ничейный счет до перерыва, однако на 44-й минуте Фил Фоден пробил низом с линии штрафной, направив мяч в притирку со штангой — 1:0.

С началом второго тайма "горожане" принялись искать второй гол, обрушив шквал атак на чужие ворота. Санчес трудился в поте лица, а на 59-й минуте после удара Бернарду Силвы "Брайтон" выручила только крестовина.

Однако этот натиск продлился недолго. Гости отодвинули игру от своих ворот и значительно активизировались впереди, пускай и без реальных моментов.

У "горожан" игра разладилась, а рисковать они уже не хотели. "Чайки" вроде бы и хотели уйти от поражения, но силенок им явно не хватало.

Уже в компенсированное время Де Брюйне нарвался на фол Санчеса в штрафной, но вышедший на замену Рахим Стерлинг не смог реализовать пенальти, направив мяч выше.

"Сити" пришлось понервничать из-за своей неспособности забить второй гол. Однако "Брайтон" не создал серьезных угроз впереди, и победа получилось хоть и непростой, но не валидольной.

"Манчестер Сити" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Брайтон, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2021 22:55

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. anabanana94 14.01.2021 00:11 # anabanana94
    Какой же Кейн топарь!

    (ответить)

  2. kabanusco 14.01.2021 00:06 # kabanusco
    Ща буду ныть как колбаса
    Сука, чистый пенальти не дали

    (ответить)

  3. kukuruzzo 13.01.2021 23:42 # kukuruzzo
    Вот такую курицу я кукарекну!

    (ответить)

  4. gary47 13.01.2021 23:16 # gary47
    Рахим Стерлинг: "Мой выход на замену - проявление расизма со стороны Хосепа Гвардиолы. Что касается промаха с одиннадцатиметровой отметки - очевидно не все футболисты с белой кожей в нашей команде усердно становятся на одно колено перед началом игры!".

    (ответить)

  5. fanstevengerrard 13.01.2021 23:08 # fanstevengerrard
    Все говорили, что мочестер хуити в глубоком кризисе, а он уже в топе.

    (ответить)

  6. anabanana94 13.01.2021 23:05 # anabanana94
    Эхэхэхэхэхэхэхэхэ

    (ответить)

  7. lfcynwa 13.01.2021 23:05 # lfcynwa
    K O P O /\ I/I

    (ответить)

  8. stones24 13.01.2021 23:04 # stones24
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  9. cheburek-from-kz 13.01.2021 23:01 # cheburek-from-kz
    КОРОЛИ!!!!!

    (ответить)

  10. kukuruzzo 13.01.2021 22:58 # kukuruzzo
    ТОПАРИ!!!

    (ответить)

  11. griezmann 13.01.2021 22:58 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  12. mancityman 13.01.2021 22:58 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: