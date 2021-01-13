Фоден принес "Сити" победу над "Брайтоном"
"Манчестер Сити" одержал победу 1:0 над "Брайтоном" благодаря очередному голу своего лучшего бомбардира в этом сезоне Фила Фодена.
Относительно победы 3:0 над "Бирмингемом" в Кубке Англии в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерсон, Джон Стоунс, Александр Зинченко и Илкай Гюндоган.
У "чаек" можно было насчитать сразу семь перестановок в старте относительно 120 минут и серии пенальти против "Ньюпорта" из Лиги Два.
"Сити" сразу же забрал мяч под свой контроль, но по-настоящему напрячь своего соперника никак не мог. Лишь на 14-й минуте Кевин Де Брюйне, сыграв в стенку с Гюндоганом, вышел на убойную позицию, однако его удар в упор был парирован голкипером "Брайтона" Робертом Санчесом.
Вскоре Санчес ошибся, в своей штрафной взяв в руки мяч после паса назад от защитника. Однако результативно разыграть свободный хозяевам не удалось.
"Чайки" стойко держались и, казалось, без проблем сохранят ничейный счет до перерыва, однако на 44-й минуте Фил Фоден пробил низом с линии штрафной, направив мяч в притирку со штангой — 1:0.
С началом второго тайма "горожане" принялись искать второй гол, обрушив шквал атак на чужие ворота. Санчес трудился в поте лица, а на 59-й минуте после удара Бернарду Силвы "Брайтон" выручила только крестовина.
Однако этот натиск продлился недолго. Гости отодвинули игру от своих ворот и значительно активизировались впереди, пускай и без реальных моментов.
У "горожан" игра разладилась, а рисковать они уже не хотели. "Чайки" вроде бы и хотели уйти от поражения, но силенок им явно не хватало.
Уже в компенсированное время Де Брюйне нарвался на фол Санчеса в штрафной, но вышедший на замену Рахим Стерлинг не смог реализовать пенальти, направив мяч выше.
"Сити" пришлось понервничать из-за своей неспособности забить второй гол. Однако "Брайтон" не создал серьезных угроз впереди, и победа получилось хоть и непростой, но не валидольной.
"Манчестер Сити" — "Брайтон". Отчет о матче
13.01.2021 22:55
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Какой же Кейн топарь!
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Ща буду ныть как колбаса
Сука, чистый пенальти не дали
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Вот такую курицу я кукарекну!
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Рахим Стерлинг: "Мой выход на замену - проявление расизма со стороны Хосепа Гвардиолы. Что касается промаха с одиннадцатиметровой отметки - очевидно не все футболисты с белой кожей в нашей команде усердно становятся на одно колено перед началом игры!".
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Все говорили, что мочестер хуити в глубоком кризисе, а он уже в топе.
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Эхэхэхэхэхэхэхэхэ
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K O P O /\ I/I
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!!!
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ТОПАРИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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