"Юнайтед" передумал покупать Триппьера

"Манчестер Юнайтед" свернул свои планы насчет приобретения защитника "Атлетико" Кирана Триппьера.

"Юнайтед" определил Триппьера в качестве идеального кандидата для конкуренции с Аароном Ван-Биссакой на правом фланге обороны.



Однако затем Киран схлопотал штраф в 70 тысяч фунтов и 10-матчевую дисквалификацию от FA за нарушение запрета на ставки.



Категорически не признав свою вину, 30-летний англичанин подал апелляцию в ФИФА, благодаря чему его дисквалификация была приостановлена.



Накануне Триппьер вернулся к выступлениям за "Атлетико", отметившись результативной передачей в победном для "матрасников" матче Ла Лиги против "Севильи" (2:0).



Таким образом, Киран отказался отбывать дисквалификацию, возобновление которой теперь зависит от ФИФА, однако каких-либо сроков высший футбольный орган не называет.



По информации Manchester Evening News, такая неопределенность не устраивает "Юнайтед". "Красные дьяволы" не готовы тратиться на игрока, над которым будет висеть угроза в любом момент оказаться отстраненным от тренировок и матчей.