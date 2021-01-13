Ричардс: "Милнер сможет играть в Премьер-Лиге и в 40 лет"

Экс-защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Мика Ричардс уверен, что ветеран "Ливерпуля" Джеймс Милнер сможет играть в Премьер-Лиге до 40 лет.

В свои 35 лет Милнер остается важным игроком для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, приняв участие в 14 матчах этого сезона в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



Ричардс восхищается профессионализмом своего бывшего одноклубника и даже сравнивает того со Златаном Ибрагимовичем, который в свои 39 лет продолжает блистать в составе "Милана".



"Мне довелось повидать невероятных игроков на клубном и международно уровнях, но он является одним из самых вдохновляющих людей. Милнер умеет все, но это не единственная причина, почему он построил такую долгую и успешную карьеру. Его настрой поражает — у него никогда не бывает выходного".



"Знаю, в последнее время у него были кое-какие травмы, но его форма хороша, как никогда. И удача здесь не при чем — это благодаря упорной работе и полному посвящению своей профессии с момента дебюта за "Лидс" в Премьер-Лиге в 2002 году, будучи 16-летним парнем".



"Когда меня спрашивают об уровне профессионализма, к которому должен стремиться каждый игрок, я привожу в пример именно его. Он не употребляет алкоголь, а его физическая форма сейчас, наверное, лучше, чем у меня на пике моей карьеры".



"И нет никаких признаков того, что он замедляется. Он ушел из "Сити" в "Ливерпуль" в 2015 году, чтобы играть больше, и он все так же голоден".



"Как и Златан Ибрагимович, он один из тех игроков, кто может просто продолжать играть. Я правда думаю, что Милнер сможет играть в Премьер-Лиге в 40 лет, если захочет", — сообщил Ричардс BBC.