Фабиньо: "Салах счастлив в "Ливерпуле"

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо выразил уверенность, что его партнер по команде Мохамед Салах счастлив на "Энфилде".

В своем интервью AS в декабре Салах признался в симпатиях к "Реалу" и "Барселоне", что вызвало новую волну спекуляций насчет будущего 28-летнего египтянина.



Однако Фабиньо, наблюдая за Салахом с близкого расстояния, не переживает насчет возможного ухода Мохамеда, чей контракт с "Ливерпулем" действителен до 2023 года.



"Насчет больших игроков всегда есть слухи. Салах выступает за "Ливерпуль" — одну из крупнейших команд в мире. Поэтому, думаю, это нормально, что его имя связывают с другими командами, особенно из других лиг".



"Как бы то ни было, я вижу, что он очень счастлив и доволен своей игрой в этом сезоне. Он очень требователен к себе, он хочет быть лучшим, он хочет помогать команде, и он упорно трудится над этим".



"Так было всегда, и это совершенно не изменилось. Он продолжает забивать голы, к которым он всех приучил. В раздевалке он общается с каждым и шутит шутки".



"Я не вижу ничего, что повлияло бы на него. Я не особо слежу за новостями, поэтому я не уверен насчет слухов. Но, как я уже сказал, больших игроков всегда будут сватать в большие клубы", — цитирует Фабиньо Sky Sports.