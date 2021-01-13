Фосу-Менса сменил "Юнайтед" на "Байер"

Защитник Тимоти Фосу-Менса официально покинул "Манчестер Юнайтед" и присоединился к "Байеру". Сделка оценивается в 2 миллиона евро (1.8 млн. фунтов).

Начав свою карьеру в "Аяксе", в 2014 году Фосу-Менса перебрался в "Юнайтед". Тимоти дебютировал за первую команду в 2016, но за все это время сыграл только 30 матчей за "красных дьяволов".



Также 23-летний игрок сборной Голландии успел побывать в "Кристал Пэлас" и "Фулхэме" на правах аренды, но без особого успеха.



В этом сезоне Фосу-Менса провел три матча, оставаясь за спиной у Аарона Ван-Биссаки, и это убедило Тимоти отказаться от продления своего истекавшего в конце сезона контракта и уехать в Леверкузен.



Добавим, контракт защитника с "Байером", который сейчас занимает третье место в Бундеслиге, рассчитан до июня 2024.