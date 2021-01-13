Эмери хотел купить Заху, а не Пепе, но "Арсенал" решил иначе

Бывший главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что решение купить Николя Пепе вместо Уилфрида Захи было решением клуба.

Буквально на днях Заха вспоминал о своей встрече с Эмери летом 2019. Вингер "Кристал Пэлас" выразил недоумение, почему в конце концов "канониры" купили Пепе у "Лилля" за 72 миллиона фунтов.



Однако такой выбор сделало руководство лондонского клуба. Эмери же настаивал на кандидатуре Уифрида как игрока, которому не нужна адаптация в Премьер-Лиге.



"Обычно я хочу покупать тех игроков, которых я знаю. Когда мы играли против "Кристал Пэлас", Заха показал мне, что он очень хороший игрок".



Думаю, Николя Пепе тоже хороший игрок. Просто, принимая решение, ты должен учитывать, легко ли игроку дастся адаптация".



"Я думал, что Захе будет проще адаптироваться, потому что он играл в Премьер-Лиге, тогда как насчет Николя Пепе невозможно было знать наверняка, насколько быстро он адаптируется к Премьер-Лиге. Некоторым игрокам требуется время".



"Я думал, что адаптация Захи пройдет проще и быстрее, чем Пепе", — сообщил Эмери Football.London.