Лингард договаривается с "Ниццей"

Представители Джесси Лингарда общаются с "Ниццей" об аренде полузащитника "Манчестер Юнайтед" на вторую половину этого сезона.

Прошло уже более года с момента, как Лингард последний раз появлялся в стартовом составе "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги, и эта ситуация не устраивает Джесси.



Недавно "красные дьяволы" продлили контракт Лингарда до июня 2022, но лишь для того, чтобы уберечь себя от спекуляций и сохранить стоимость Джесси.



Теперь "Юнайтед" может без проблем отправить Лингарда в аренду, но окончательное решение по Джесси пока не принято, утверждает Sky Sports.



Что касается "Ниццы", то принадлежащий британскому бизнесмену Джиму Рэтклиффу французский клуб должен сделать официальный запрос насчет 27-летнего англичанина на следующей неделе.



Добавим, "Ницца" — не единственный клуб, который контактирует с лагерем Лингарда. В прошлом месяце пресса сообщала о переговорах Джесси с "Реал Сосьедад".