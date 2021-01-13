Лингард договаривается с "Ниццей"
Представители Джесси Лингарда общаются с "Ниццей" об аренде полузащитника "Манчестер Юнайтед" на вторую половину этого сезона.
Прошло уже более года с момента, как Лингард последний раз появлялся в стартовом составе "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги, и эта ситуация не устраивает Джесси.
Недавно "красные дьяволы" продлили контракт Лингарда до июня 2022, но лишь для того, чтобы уберечь себя от спекуляций и сохранить стоимость Джесси.
Теперь "Юнайтед" может без проблем отправить Лингарда в аренду, но окончательное решение по Джесси пока не принято, утверждает Sky Sports.
Что касается "Ниццы", то принадлежащий британскому бизнесмену Джиму Рэтклиффу французский клуб должен сделать официальный запрос насчет 27-летнего англичанина на следующей неделе.
Добавим, "Ницца" — не единственный клуб, который контактирует с лагерем Лингарда. В прошлом месяце пресса сообщала о переговорах Джесси с "Реал Сосьедад".
13.01.2021 18:00
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Как бы над ним не смеялись, в чемпионате попроще сможет заиграть. Все задатки для этого есть. Быстрый, работоспособный, с поставленным ударом и умением дотащить мяч до штрафной.
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Легенда!!!
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