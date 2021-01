Светская хроника за среду

"Ливерпуль" больше не интересуется Давидом Алабой. Эрик Гарсия и Серхио Агуэро могут перейти в "Барселону". "Вест Хэму" нужны деньги на Аркадиуша Милика. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Ради приобретения нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе следующим летом "Реал" готов продать Гарета Бэйла, Марсело, Луку Йовича, Иско, Дани Себальоса и Браима Диаса. (AS)



"Ливерпуль" контактировал с Давидом Алабой в прошлом году, но больше не заинтересован в защитнике "Баварии". (The Independent)



"Барселона" и ПСЖ хотят нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. (The Sun)



Защитник "Сити" Эрик Гарсия перейдет в "Барселону" в этом месяце за 4.5 млн. фунтов плюс бонусы. (Mundo Deportivo)



Полузащитник Фернандиньо может продлить свое пребывание в "Сити", несмотря на интерес со стороны клубов Европы и Южной Америки. (The Telegraph)



"Манчестер Юнайтед" задумывается о приглашении защитника "Реала" Серхио Рамоса. (Grandhotelcalciomercato)



"Юнайтед" передумал отправлять защитника Брандона Уильямса в аренду на вторую половину сезона. (The Northern Echo)



Защитник "Юнайтед" Тимоти Фосу-Менса согласовал свой переход в "Байер" стоимостью 1.8 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Вулверхэмптон" не будет бороться за нападающих Оливье Жиру из "Челси" и Дивока Ориги из "Ливерпуля" по причине отсутствия денег. (Daily Mirror)



"Вест Хэму" нужно найти 7 млн. фунтов для приобретения нападающего "Наполи" Аркадиуша Милика. (Radio Kiss Kiss)



Крайний защитник "Монако" Джибриль Сидибе отвергнет интерес "Ньюкасла" и "Кристал Пэлас". (France Football)



"Бавария" выигрывает борьбу за 22-летнего защитника "Рединга" Омара Ричардса. (The Guardian)



Другое



"Саутгемптон" понес убыток в 76.1 млн. фунтов за прошлый сезон. (TEAMtalk)



Клубы топ-6 европейских лиг потеряют 4.5 млрд. фунтов из-за пандемии коронавируса. (KPMG)



Рефери Премьер-Лиги и Футбольной Лиги не смогут наказывать игроков, если те будут праздновать голы, обнимаясь, вопреки рекомендациям. (The Telegraph)



Экс-защитник "Ливерпуля" Мартин Шкртел покинул "Истамбул Башакшехир" и теперь задумывается о завершении карьеры. (Daily Mail)