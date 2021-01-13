"Арсенал" планирует купить Манора Соломона летом

"Арсенал" обдумывает приобретение вингера "Шахтера" Манора Соломона по окончании этого сезона.

По информации The Guardian, "Арсенал" проделал обширную скаутскую работу, изучая Соломона, и уже даже провел предварительные переговоры с лагерем игрока.



Соломон выдающимся образом отыграл последние 15 месяцев, особенно громко заявив о себе в Лиге Чемпионов. 21-летний израильтянин забивал в обоих матчах против "Реала", а в ноябре 2019 огорчил "Манчестер Сити".



Также Манор проявил себя на международном уровне, два месяца назад отметившись классным победным голом за сборную Израиля против Шотландии в рамках Лиги Наций.



"Арсенал" планирует оформить свой интерес к Соломону, способному сыграть по всему фронту атаки, в предложение о покупке следующим летом.